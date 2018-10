Giro di Lombardia 2018: la Francia fa paura con Bardet e Pinot. Transalpini candidati al successo

Sabato infuocato per gli appassionati di ciclismo, vista la presenza del Giro di Lombardia 2018, ultima classica Monumentale, a cui parteciperanno tutti gli uomini più forti del momento: Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Michael Woods (terzo ai Mondiali) per citare i primissimi favoriti, ma la lista prosegue con i vari Gianni Moscon, Fabio Aru, Rigoberto Uran, Egan Bernal, Primoz Roglic e i fratelli Simon e Adam Yates.

Impossibile, poi, non inserire nel lotto di coloro che godono dei favori del pronostico, i francesi Romain Bardet e Thibaut Pinot. Il primo arriva all’appuntamento con l’appellativo di vice-campione iridato, dopo la splendida prestazione in Austria conclusa alle spalle del solo Valverde. Pinot, dal canto suo, detiene la vittoria più recente, giunta appena ieri alla Milano-Torino davanti a MIguel Angel Lopez e allo stesso Valverde, che si è beccato dal francese quasi 30”. I transalpini stanno dimostrando una condizione paurosa e sarà difficile per chiunque tagliare il traguardo prima di loro.

Il potenziale dei transalpini sarebbe potuto essere ancora maggiore se si pensi che la terza punta di diamante, Julian Alaphilippe, non sarà della corsa. Percorso un po’ troppo duro per lui, ma sta di fatto che avrebbe senz’altro detto la sua, preoccupando oltremodo tutti gli avversari. Il corridore della Quick-Step ha, però, preferito rinunciare, ma i francesi avranno comunque di che sperare per sabato.

Foto: © ASO/Pauline BALLET