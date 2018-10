Ginnastica, Mondiali 2018: tutte le convocate provvisorie, la lista delle partecipanti. Tornano Simone Biles e Aliya Mustafina, quante stelle a Doha

La Federazione Internazionale ha comunicato la lista provvisoria delle atlete che parteciperanno ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Come da prassi, a meno di un mese dalla rassegna iridata, i commissari tecnici delle varie Nazionali sono invitati a presentare una lista di convocate provvisorie con la possibilità poi di modificare alcuni nominativi fino a ridosso dell’evento.

Simone Biles sarà naturalmente la grande stella dell’appuntamento, la Reginetta della Polvere di Magnesio è pronta a incantare e andrà a caccia del poker nel concorso generale, impresa mai riuscita in passato. La 21enne di Columbus sarà capitana degli USA che potranno contare anche sul supporto di Morgan Hurd (Campionessa del Mondo in carica all-around) e su Riley McCusker che torna dopo l’infortunio. Non sarà una corazzata a stelle e strisce, la formazione è completata da Grace McCallum, Kara Eaker e Shilese Jones.

Finalmente Aliya Mustafina: dopo non essere riuscita a rientrare per gli Europei, la due volte Campionessa Olimpica alle parallele e Campionessa del Mondo all-around nel 2010 sarà della partita a un anno di distanza dal parto. La Zarina dovrà guidare la Russia che potrà contare anche su Angelina Melnikova (splendida agli Europei) e su Daria Spiridonova (già Campionessa del Mondo sugli staggi) ma ci saranno anche l’inattesa Irina Alekseeva, Lilia Akhaimova e Angelina Simakova. La Cina si è sempre coperta molto, la rivedremo all’opera con ben quattro classe 2000 e due 2002: Jinru Liu, Tingting Liu, Huan Luo, Yile Chen, Jin Zhang proveranno a fare la differenza.

Già ufficiali i nomi della Gran Bretagna che potrà finalmente tornare a contare sulle sorelle Ellie e Rebecca Downie insieme a Kelly Simm e Georgia-Mae Fenton. Solidissimo il Giappone guidato da Asuka Teramoto, Mai Murakami e Yuki Uchiyama. La Romania in crisi sempre più nera sarà guidata da Iona Crisan, spicca l’assenza della svizzera Giulia Steingruber che non riesce a recuperare dall’infortunio, Ellie Black da vicecampionessa iridata nel generale è pronta a trascinare il Canada dell’onnipresente Isabella Onyshko, di Shallon Olsen e di Anne-Marie Padurariu.

Non mancano anche altre stelle come la svedese Jonna Adlerteg, la belga Nina Derwael e l’olandese Sanne Wevers. Attenzione alla Francia di Melanie De Jesus, Marine Boyer, Lorette Charpy che possono fare saltare il banco mentre la Germania potrà contare sulle solite veterane Ellie Seitz, Kim Bui, Sophie Scheder e Pauline Schaefer. Immancabile ovviamente la 43enne Oksana Chusovitina per l’Uzbekistan, ci sarà anche la brasiliana Flavia Saraiva che proverà a riprendersi.

Foto: USA Gymnastics