Ginnastica, Mondiali 2018: le convocate provvisorie dell’Italia. Lara Mori capitana, tornano Rizzelli e Meneghini

La Federazione Internazionale ha comunicato la lista provvisoria delle atlete che parteciperanno ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Come da prassi, a meno di un mese dalla rassegna iridata, i commissari tecnici delle varie Nazionali sono invitati a presentare una lista di convocate provvisorie con la possibilità poi di modificare alcuni nominativi fino a ridosso dell’evento.

Enrico Casella ha fatto le sue scelte per l’Italia con il diritto poi di operare delle sostituzioni anche in base a quello che succederà nell’amichevole in programma tra due settimane in Germania. Di seguito le azzurre convocate provvisoriamente per i Mondiali 2018 di ginnastica artistica:

Lara Mori

Elisa Meneghini

Martina Rizzelli

Sara Ricciardi

Caterina Cereghetti

Francesca Noemi Linari

Si tratta di cinque titolari e una riserva (la composizione della squadra verrà svelata a poche ore dall’inizio della competizione). Lara Mori tornerà dunque a essere capitana dopo aver rinunciato agli Europei per un piccolo problema fisico, Martina Rizzelli dovrebbe riabbracciare l’azzurro a due anni di distanza dalla sua ultima apparizione alle Olimpiadi di Rio 2016, Elisa Meneghini potrebbe fare il suo grande rientro in Nazionale dopo aver rinunciato alla convocazione per Jesolo, chance importante per Sara Ricciardi rimasta esclusa da Glasgow per un infortunio dell’ultimo estate, a completare il sestetto Caterina Cereghetti e Francesca Noemi Linari che abbiamo già visto tra i Giochi del Mediterraneo e la rassegna continentale. Giada Grisetti e Martina Maggio sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni proprio come Vanessa Ferrari che ha dovuto ridurre gli allenamenti. Al maschile, invece, si punterà su:

Marco Sarrugerio

Marco Lodadio

Andrea Russo

Ludovico Edalli

Carlo Macchini

Tommaso De Vecchis