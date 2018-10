Ginnastica, Mondiali 2018: la formazione dell’Italia per la qualifica. Definiti i quartetti delle azzurre

Definita la formazione con cui l’Italia affronterà le qualificazioni dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica. La nostra Nazionale scenderà in pedana domani sabato 27 ottobre (ore 19.00) nell’ultima suddivisione della prima giornata. Le azzurre incominceranno la propria avventura osservando immediatamente il turno di riposo, poi si trasferiranno al volteggio e seguiranno il consueto ordine olimpico.

Lara Mori si cimenterà su tutti gli attrezzi e può puntare alla finale di specialità al corpo libero. Giro completo anche per le debuttanti Irene Lanza e Sara Ricciardi, Martina Basile potrà dire la sua soprattutto al quadrato mentre Martina Rizzelli sarà impegnata soltanto alle parallele al suo grande rientro in azzurro (niente volteggio). Di seguito i quartetti dell’Italia per il turno di qualificazione ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica.

VOLTEGGIO: Mori, Lanza, Basile, Ricciardi

PARALLELE ASIMMETRICHE: Rizzelli, Lanza, Mori, Ricciardi

TRAVE: Lanza, Ricciardi, Basile, Mori

CORPO LIBERO: Lanza, Ricciardi, Basile, Mori