LIVE Ginnastica, Mondiali 2018 in DIRETTA: venerdì 26 ottobre, in gara l’Italia! Lodadio sogna la finale agli anelli

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) andrà in scena la seconda e ultima parte delle qualificazioni maschili, questa sera conosceremo il quadro completo dei qualificati alle varie finali. Si preannuncia grande spettacolo perché gareggeranno i colossi di Giappone e Cina ma attenzione anche all’Italia con Marco Lodadio che si gioca l’accesso alla finale agli anelli.

Il laziale ha tutte le carte in regola per essere tra i migliori otto al castello ma sarà una giornata davvero molto complicata e difficile, la nostra Nazionale dovrà invece essere tra le miglio 24 per poi giocarsi la qualificazione alle Olimpiadi 2020. Nella sesta suddivisione, alle ore 08.00, spazio al Giappone di Kohei Uchimura e agli USA. Nella settima suddivisione (ore 10.30) toccherà alla Turchia di Colak, Arican, Onder e al cubano Larduet. Nell’ottava suddivisione, dalle ore 13.30, spazio alla Germania e alla Grecia di Petrounias. L’Italia scenderà in pedana alle ore 16.00 insieme alla Gran Bretagna. Chiusura di giornata alle ore 19.00 con Brasile e Cina.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 08.00. Buon divertimento a tutti.

Il programma di oggi – La presentazione dell'Italia













9.08: Ottimi punteggio per i nipponici al volteggio con Tanigawa (14.600) e Shirai (14.733). Mentre Kaya ottiene 14.200

09.04: Uchimura è il quarto ginnasta del Sol Levante ad esibirsi agli anelli: 13.900 per lui.

08.58: Prosegue il programma del Giappone agli anelli con Tanigawa che ottiene 14.000. Ottavo punteggio nella singola specialità.

08.51: E’ la volta del Giappone che con Kaya ottiene 13.966.

08.38: Sempre Stati Uniti con Colin van Wicklen che ottiene 14.600 al volteggio. Un buon punteggio per il ginnasta degli States.

08.32 Gli USA proseguono al volteggio, 14.266 per Moldauer alla tavola.

08.28 Il Giappone parte col 13.733 di Shirai agli anelli.

08.22 Finalmente si incomincia, si parte col 14.233 dello statunitense Modi Akash al volteggio.

08.18 All’Aspire Dome siamo in ritardo rispetto alla tabella di marcia.

08.10 Tra pochi istanti dovrebbe incominciare la gara.

08.04 Minuti di riscaldamento per gli atleti.

08.00 In pedana tutti i ragazzi, pronti per la prima suddivisione.

07.58 Nella prima suddivisione ci sono Giappone e USA. Spettacolo assicurato con Uchimura, Shirai e compagnia.

07.54 I più attesi di giornata sono Giappone e Cina.

07.52 Scenderà in pedana anche l’Italia, appuntamento alle ore 16.00 Lodadio insegue la finale agli anelli.

07.50 Oggi è in programma la seconda giornata di qualificazioni maschili. Al termine conosceremo i vari qualificati alle finali. Si incomincia alle ore 08.00.

07.45 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare all’Aspire Dome di Doha (Qatar)-

