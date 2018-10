Sabato 27 ottobre sul circuito dedicato ai fratelli Rodriguez, a Città del Messico, andranno in scena le qualifiche del GP del Messico 2018, terzultima prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato messicano ci attendiamo una sfida palpitante per la pole che, molto probabilmente, non riguardare al solito Mercedes e Ferrari ma anche la Red Bull. Le monoposto di Milton Keynes, infatti, a questa altitudine e su un layout del genere, riescono ad esprimere un grande potenziale e soprattutto Max Verstappen ha impressionato per consistenza e velocità. Olandese che però ha avuto un problema tecnico. Vedremo se costerà penalità.

Da par loro il Cavallino Rampante e le Frecce d’Argento non staranno a guardare. La scuderia di Maranello, dopo aver vinto ad Austin (Stati Uniti), vuol prolungare la striscia vincente di successi, magari sperando che sia il suo primattore ad andare a segno: Sebastian Vettel. Il tedesco alla vigilia è parso sereno, cosciente ormai che il titolo iridato è cosa d’altri. I 70 punti di vantaggio di Hamilton nei suoi confronti possono consentire all’inglese di centrare il bersaglio grosso con un settimo posto nelle prossime tre gare. Pertanto, per differenti obiettivi, assisteremo ad un time-attack incerto.

F1 LIVE, DIRETTA Qualifiche GP Messico 2018: a che ora iniziano e come vederle in tv e streaming

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle qualifiche del GP del Messico 2018, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e su TV8, diretta streaming su Sky Go e DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 27 OTTOBRE:

17.00-18.00 Prove libere 3

20.00 Qualifiche

GP MESSICO 2018: COME VEDERE LE QUALIFICHE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le prove libere 3 e le qualifiche saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1

Le qualifiche saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.