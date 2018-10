LIVE F1, Qualifiche GP Messico 2018 in DIRETTA: sfida Ferrari-Mercedes per la pole!

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Messico, valido come diciannovesima prova del Mondiale di F1 2018. Tutto il weekend si incentra, in sostanza, su una domanda: Lewis Hamilton sarà in grado di portarsi a casa il Mondiale già all’Autodromo Hermanos Rodriguez? In attesa di scoprirlo, per il momento le grandi protagoniste sono state le Red Bull di Verstappen e Ricciardo, che hanno dominato le prime due sessioni di prove libere e mostrato i muscoli sia sul passo gara che sulla pura prestazione da qualifica, anche se non è da escludere che Ferrari e Mercedes, ancora una volta vestite con l’abito da battaglia, si possano essere un po’ nascoste prima del momento che conta.

Se le prestazioni della scuderia di Milton Keynes dovessero restare quelle già viste, per Max Verstappen potrebbe aprirsi la porta del primato di più giovane pilota della storia a partire dalla pole position, un record detenuto da Sebastian Vettel, che lo conseguì a Monza nel 2008 (gara in cui poi fece registrare la prima e unica vittoria della Toro Rosso). L’olandese, inoltre, è ancora in corsa per il terzo posto nella classifica piloti, anche se dista 30 punti da Kimi Raikkonen e 26 da Valtteri Bottas. Tutte queste considerazioni, però, hanno un nemico che si chiama pioggia: sono infatti previste precipitazioni abbondanti, che già hanno cambiato le carte in tavola nella FP3.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Messico 2018, 19° appuntamento del Mondiale di F1: cronaca in tempo reale, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00. Buon divertimento a tutti.













