F1, GP Usa 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv

Oggi domenica 21 ottobre si corre il GP degli USA 2018, tappa del Mondiale F1 in programma sul circuito di Austin. Siamo ormai a fine stagione, Lewis Hamilton può addirittura chiudere matematicamente i discorsi in ottica iridata e conquistare matematicamente il suo quinto titolo ma Sebastian Vettel non vuole mollare la presa e cercherà di rinviare la festa del britannico che si è letteralmente scatenato dopo l’estate mentre la Ferrari è entrata in un brutto tunnel. Il pilota della Mercedes scatterà dalla quinta posizione appena davanti a Kimi Raikkonen che cercherà un risultato importante al volante della Rossa mentre il tedesco sarà chiamato a una rimonta dalla quinta piazzola a causa di una penalità.

Si preannuncia una gara particolarmente avvincente e appassionante su un tracciato che ha sempre offerto ottimi spunti e ha garantito grandi emozioni per la varietà delle curve e per alcune caratteristiche uniche nel loro genere. Attenzione anche a Valtteri Bottas e alle Red Bull che potrebbero inventarsi qualcosina, da non sottovalutare l’incognita meteo che potrebbe rimescolare le carte in tavole e rendere il tutto ancora più imprevedibile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP degli USA 2018, tappa del Mondiale F1. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 21 OTTOBRE:

20.10 GP USA

GP USA 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Diretta streaming su Sky Go e sul sito internet di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.













