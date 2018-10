Equitazione, FEI Nations Cup 2018: Italia superba a Barcellona! Azzurri al comando insieme all’Austria. Ed ora si sogna…

Italia fantastica nella prima giornata della finale della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli, in programma a Barcellona tra venerdì 5 e sabato 7 ottobre. Gli azzurri hanno disputato una prestazione sublime al cospetto del gotha mondiale della disciplina, chiudendo la prima prova in testa alla classifica con una sola penalità al pari soltanto dell’Austria.

Spettacolare la prestazione di Luca Marziani, che in sella a Tokyo du Soleil ha ottenuto il decimo percorso netto del 2018 in Coppa delle Nazioni, testimonianza del feeling tra il cavaliere italiano e il suo destriero, confermato una volta di più in terra catalana.

Splendida e sorprendente, inoltre, è stata la prova di Riccardo Pisani, che ha realizzato un percorso senza sbavature in sella a Chaclot, chiudendo con 0 penalità e proiettando in orbita l’Italia, ulteriormente rinvigorita dalla prestazione superba di un solidissimo Bruno Chimirri, autore a sua volta di un percorso netto in sella a Tower Mouche con una sola penalità dovuta al superamento del tempo limite.

L’unico italiano a commettere un errore, pertanto, è stato Lorenzo De Luca, la punta di diamante del movimento azzurro, che ha abbattuto un ostacolo in sella ad Ensor de Litrange LXII, vedendosi scartare la prestazione dal novero della prima manche. L’Italia, pertanto, ha avuto agevolmente accesso alla finale, a cui prenderà parte insieme all’Austria, prima a pari merito con gli azzurri con 1 penalità. Al terzo posto, invece, ci sono Svezia, Belgio e Olanda, tutte con 4 penalità, mentre l’Irlanda è sesta con 5 penalità davanti a Svizzera e Francia, ultime tra le squadre qualificate con 8 penalità totali.

Fuori dai giochi, infine, la Germania e gli USA, indicati in partenza tra i favoriti per la vittoria. Ed anche Gran Bretagna, Canada, Brasile, Emirati Arabi e Spagna sono rimasti esclusi dalla prova conclusiva che domenica 7 ottobre decreterà la vincitrice dell'ambita coppa.













Foto: Grassia / FISE