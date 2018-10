Eintracht Francoforte-Lazio | Programma e orario Europa League | Su che canale vederla in tv

La Lazio sfiderà in trasferta l’Eintracht Francoforte nella seconda giornata del Gruppo H dell’Europa League 2018-2019. I biancocelesti, dopo aver battuto all’esordio l’Apollon Lmassol, si giocheranno con i tedeschi il primo posto nel girone. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla pesante sconfitta nel derby con la Roma e avrà quindi voglia di riscatto in questo match. L’Eintracht sarà però un avversario ostico e biancocelesti dovranno quindi mettere in capo tutta la loro qualità per portare a casa il risultato.

Eintracht Francoforte-Lazio si giocherà domani sera (giovedì 4 ottobre) al Commerzbank Nebenplatz di Francoforte con calcio di inizio alle 21.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Tv8. Diretta tv anche su Sky Sport e diretta streaming su e SkyGo. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Giovedì 4 ottobre

21.00 Eintracht Francoforte-Lazio, Europa League Gruppo H, Commerzbank Nebenplatz

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

Il calendario completo dell’Europa League

Tutte le date delle partite della Lazio

Risultati e classifiche dei gironi di Europa League

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock