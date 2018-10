Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Milton 2018: Francesco Lamon sesto dopo due gare nell’Omnium. Fuori dai giochi per il podio gli altri azzurri

Dopo lo splendido secondo posto delle azzurre nell’inseguimento a squadre, prosegue la seconda tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista in svolgimento a Milton (Canada). Nella terza giornata di gare diversi azzurri impegnati.

La mattinata canadese si è aperta con le qualificazioni della Sprint femminile. Delusione per le due azzurre in gara che non sono riuscite ad accedere alla seconda fase. Gloria Manzoni ha chiuso con il tempo di 11.549 in 40a e ultima posizione, mentre Miriam Vece è rimasta fuori di un soffio, 29a, con il crono di 11.168. La competizione è poi proseguita fino ai quarti di finale, dove a guadagnarsi l’accesso per le semifinali del pomeriggio sono state l’australiana Stephanie Morton, che affronterà l’atleta di Hong Kong Wai Sze Lee, e la russa Daria Shmeleva, campionessa d’Europa in carica, che se la vedrà con la tedesca Emma Hinze.

Niente da fare nemmeno per Francesco Ceci in azione nel Keirin maschile. L’azzurro ha concluso in ultima posizione la propria batteria e non è riuscito a rientrare in gara attraverso il ripescaggio. Le due semifinali saranno quindi così composte: nella prima Constable Patrick (AUS), Barrette Hugo (CAN), Quintero Chavarro Kevin Santiago (COL), Babek Tomas (CZE), Vigier Sebastien (FRA), Maksel Krzysztof (POL); nella seconda Buchli Matthijs (BCC), Kenny Jason (GBR), Wakimoto Yuta (JPC), Lavreysen Harrie (NED), Dawkins Edward (NZL), Vynokurov Andrii (UKR).

Nella mattinata erano in programma anche le prime due prove dell’Omnium maschile. Data l’assenza di Simone Consonni, per l’Italia in pista Francesco Lamon. Nello Scratch (1/4) si è imposto il britannico Mark Stewart, mentre l’azzurro ha chiuso al 9° posto. L’atleta inglese ha concluso in prima posizione anche la Tempo Race (2/4), dove Lamon è stato autore di un’ottima prova riuscendo a guadagnare un giro sul resto del gruppo e terminando in 6a posizione. A metà del programma la classifica generale dell’Omnium vede quindi al comando il britannico Mark Stewart seguito dal neozelandese Campbell Stewart e dal francese Benjamin Thomas, mentre l’azzurro occupa la 6a posizione e può guardare con fiducia alle gare del pomeriggio.

Foto: Pagina Facebook Francesco Lamon