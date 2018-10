Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Milton 2018: Italia seconda nell’inseguimento a squadre femminile. Azzurre superate in finale dalla Gran Bretagna

L’Italia centra un ottimo secondo posto nell’inseguimento a squadre femminile a Milton (Canada), nella seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di ciclismo su pista. Il quartetto azzurro formato da Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Simona Frapporti e Silvia Valsecchi, dopo la grande qualifica, si è dovuto arrendere alla superiorità della Gran Bretagna in finale.

Il quartetto formato da Laura Kenny, Katie Archibald, Elinor Barker e Eleanor Dickinson, ha dominato questo confronto diretto, con un ampio margine fin dal primo chilometro e chiudendo in 4:18.138. Le azzurre invece non sono riuscite a replicare la prestazione della mattinata e fanno registrare il tempo piuttosto alto di 4:21.936. Un secondo posto che rimane però importantissimo soprattutto in chiave qualificazione olimpica. Terzo posto invece per la Nuova Zelanda (4:19.247), che batte la Germania (4:19.668).

Nella gara maschile successo della Danimarca (Casper von Folsach, Lasse Norman Hansen, Julius Johansen e Rasmus Pedersen) che vince nettamente la finale con il tempo di 3:53.499, battendo l’Huub Wattbike Test Team (3:56.699). Podio completato dalla Gran Bretagna (3:54.134), che supera la Francia (3:56.156). Nono posto invece per l’Italia con Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Carloalberto Giordani e Michele Scartezzini che non avevano superato le qualificazioni.

Passiamo alla velocità a squadre, dove al maschile si impone l’Olanda (Nils van Thoenderdaal, Harrie Lavreysen e Jeffrey Hoogland) in 42.828, contro il 43.306 del Beat Cycling Club. Terzo posto nuovamente per la Gran Bretagna (43.126), che batte la Nuova Zelanda (43.869). Al femminile vince l’Australia (Kaarle Mcculloch e Stephanie Morton), che ha la meglio di pochissimo in finale sulla Germania (32.456 contro 32.693). Podio completato dalla Gazprom-Rusvelo (32.692) che batte l’Olanda (33.118). Sedicesimo posto per le azzurre Gloria Manzoni e Miriam Vece, fuori nelle qualificazioni.

Infine non arrivano soddisfazioni azzurre nello scratch. La gara maschile viene dominata dall’ucraino Vitaliy Hryniv, che prende il giro e sorprende tutti gli avversari. Sul podio salgono poi il britannico Oliver Wood e il greco Christos Volikakis, mentre Michele Scartezzini è 15°. Al femminile vittoria della russa Alexandra Goncharova, che batte la lituana Olivija Baleisyte e la statunitense Jennifer Valente, solamente 16ma Rachele Barbieri.

Foto: Twitter Fci