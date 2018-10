Ciclismo, Filippo Ganna al Team Sky. Il 22enne firma per la corazzata britannica

Filippo Ganna è ufficialmente un corridore del Team Sky. La corazzata britannica ha annunciato l’arrivo del 22enne a partire dalla prossima stagione, il piemontese avrà così l’occasione di fare parte di una delle migliori squadre internazionali dove avrà sicuramente la possibilità di crescere e di scalare le gerarchie del grande ciclismo. Il piemontese, due volte Campione del Mondo nell’inseguimento su pista, vuole maturare anche su strada e sfrutterà sicuramente questa occasione.

Queste le prime dichiarazioni rilasciate da Filippo Ganna che saluta la UAE Emirates in cui ha militato nelle ultime due stagioni: “È un sogno, per me, quello di firmare per il Team Sky. È una squadra fortissima e tutti siamo abituati a vederli vincere. Io spero di continuare a crescere e migliorare tanto, lavorando anche sulle corse a tappe di una settimana. Nel 2018 ho affrontato per la prima volta le classiche e questo è un altro ambito nel quale voglio progredire“.