Percorso Olimpiadi Tokyo 2020 ciclismo: tracciato per scalatori puri, c’è il Monte Fuji. Occasione per i big da gare a tappe

Terminato il Mondiale di Innsbruck, uno dei più duri dell’ultimo ventennio, si inizia già a pensare al prossimo appuntamento per scalatori: se la rassegna iridata dello Yorkshire sarà dedicata agli uomini da classiche, le Olimpiadi di Tokyo invece presenteranno un percorso ideale per i big da gara a tappe. Resistenza, forza in salita e tanta classe serviranno a colui che si aggiudicherà la medaglia d’oro a Cinque Cerchi. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa attenderà i corridori nella rassegna olimpica tra due anni.

Percorso prova in linea maschile ciclismo Olimpiadi Tokyo 2020

Saranno 234 chilometri dal Musashinonomori Park al Fuji Speedway davvero molto duri, con addirittura un dislivello complessivo di 4865 metri. Primi 40 chilometri pianeggianti, dove non dovrebbe accadere praticamente nulla, poi si inizierà a far sul serio. Una lunga e costante ascesa di circa 35 chilometri condurrà al primo GPM di giornata, quello di Doushi Road. Scollinati, non ci sarà spazio per rifiatare: tratto in falsopiano e subito dopo la dura scalata a Kagosaka Pass. Lunga discesa verso Gotemba e si scalerà il Monte Fuji, punto chiave della corsa: quindici chilometri durissimi al 6% di pendenza media e punte che vanno oltre il 10%. Ancora discesa, passaggio sul traguardo e ultima tornata: a trenta dall’arrivo si approccia il durissimo Mikuni Pass (6,5 chilometri al 10,6% di pendenza media con punte del 22%), dove sicuramente si farà la differenza. Ancora salita attende i corridori subito dopo: qualche chilometro pianeggiante per rifiatare e ancora il Kagosaka Pass. Da lì in poi discesa e un breve tratto in falsopiano che porterà all’arrivo.













