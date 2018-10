Champions League, PSV-Inter: quando giocano e come vederla in tv. Orario e programma

Mercoledì 3 ottobre alle ore 21.00 andrà in scena la seconda partita dell’Inter nella Champions League 2018-2019, che sarà impegnata in Olanda contro il PSV Eindhoven. Le due squadre sono inserite nel gruppo B insieme a Tottenham e Barcellona, con una situazione attuale di classifica che vede i catalani in testa al raggruppamento insieme all’Inter con 3 punti, mentre gli inglesi e gli olandesi sono fermi a quota zero. La squadra guidata da Luciano Spalletti si presenta dopo quattro vittorie consecutive ottenute tra campionato (Samp, Fiorentina e Cagliari) e coppa (Tottenham), anche se dovrà affrontare una compagine molto insidiosa ed in un ottimo periodo di forma. I campioni olandesi hanno cominciato alla grande la stagione, inanellando sette vittorie su sette in Eredivisie (incluso un 3-0 casalingo con l’Ajax) e sconfiggendo il Bate Borisov nei playoff di Champions.

La sfida del Philips Stadion di Eindhoven comincerà alle ore 21.00 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport al canale Sky Sport Arena (204). L’evento sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati Sky). OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro, per non perdervi nemmeno un minuto della delicata trasferta olandese dell’Inter.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE

21.00 PSV Eindhoven-Inter (diretta su Sky Sport Arena)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

erik.nicolaysen@oasport.it