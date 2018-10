Champions League, Napoli-Liverpool: quando giocano e come vederla in tv. Orario e programma

Napoli-Liverpool. È sufficiente leggere questi due nomi per rendersi conto che siamo davanti ad uno di quei match che hanno bisogno di poche presentazioni. Domani sera alle ore 21.00 allo stadio San Paolo, sarà di scena un match di importanza enorme per quanto riguarda il Gruppo C della Champions League 2018/19. La squadra allenata da Carlo Ancelotti è davanti ad un bivio, sapendo di non poter assolutamente fallire l’appuntamento, anche per rialzare il morale dopo il pesante ko di sabato sera in casa della Juventus.

Il pareggio per 0-0 ottenuto in casa della Stella Rossa, infatti, costringe i partenopei a dover cercare punti pesanti contro gli inglesi e il PSG nei prossimi due turni, se vorranno rincorrere la qualificazione agli ottavi di finale. Per Arkadiusz Milik e compagni sarà fondamentale fermare la corsa degli scatenati Reds allenati da Jurgen Klopp che, nella prima giornata, hanno sconfitto il PSG per 3-2 ad Anfield.

Napoli-Liverpool avrà il fischio d’inizio domani alle ore 21.00 e sarà trasmessa sia da SkySport (che detiene i diritti di tutta la competizione) tramite SkySport1 (canale 201) sia dalla RAI che presenterà l’incontro in diretta ed in chiaro su Rai1. Questo importante match di Champion League sarà visibile anche in streaming su SkyGo (riservato ai soli abbonati) e su RaiPlay, su smartphone, pc o tablet.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dello spettacolare match del San Paolo, per non perdersi nemmeno un secondo delle emozioni della Champions League, in una sfida di capitale importanza.

CHAMPIONS LEAGUE 2018/19

SECONDA GIORNATA GRUPPO C

Napoli-Liverpool – Diretta ore 21.00 su SkySport1 e Rai1

Replica ore 00.30 su SkySport1.

