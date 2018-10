Basket, Serie A 2018-2019: le rose delle 16 squadre partecipanti. Tra nuovi arrivi e cessioni

Sta per cominciare il campionato di Serie A, che nella stagione 2018-19 vedrà una caccia spietata all’Olimpia Milano detentrice del titolo tricolore. Chi pronostica un campionato a senso unico, però, sbaglia per vari ordini di motivi, primo fra tutti il fatto che molte squadre sono riuscite a metter su dei roster di ottimo livello. Almeno quattro sembrano in grado, se non di battere le scarpette rosse, almeno di infastidirle seriamente. Sarà anche la stagione del ritorno di tre rinomati palasport: Trieste porta in scena l’Alma Arena da settemila posti, Brescia il rinnovato (e bellissimo) PalaLeonessa da 5200, Torino il proprio passaggio al PalaVela, che ha una capienza di oltre seimila posti.

Andiamo a vedere, squadra per squadra, tutti gli elementi che saranno protagonisti di questo campionato fin dal prossimo 6 ottobre, che aprirà la stagione con l’incontro tra Avellino e Cantù sul campo neutro di Pistoia.

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO

La favorita d’obbligo si presenta con un mix della squadra che ha vinto lo scudetto lo scorso anno e di nuovi elementi di livello, tra i quali spiccano il duo (che potrà giocare per l’Italia) Brooks-Burns, Amedeo Della Valle e Mike James. Più che l’Italia, l’obiettivo principale dell’Olimpia è l’Europa, visto che ci sono da rimediare due brutte stagioni di Eurolega.

Il roster

00 Amedeo Della Valle (Italia, guardia, 1993)

2 Mike James (USA, play/guardia, 1990)

5 Vladimir Micov (Serbia, ala, 1985)

7 Arturas Gudaitis (Lituania, centro, 1993)

9 Dairis Bertans (Lettonia, guardia, 1989)

13 Simone Fontecchio (Italia, ala, 1995)

15 Kaleb Tarczewski (USA, centro, 1993)

16 Nemanja Nedovic (Serbia, guardia, 1991)

17 Mindaugas Kuzminskas (Lituania, ala, 1989)

20 Andrea Cinciarini (Italia, play, 1986)

22 Jeff Brooks (Italia-USA, ala/centro, 1989)

23 Christian Burns (Italia-USA, ala/centro, 1985)

55 Curtis Jerrells (USA, play, 1987)

All. Simone Pianigiani (Italia)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

La partenza di Shavon Shields è stata dolorosa, ma l’Aquila ha ripreso Devyn Marble dopo i tre mesi nel 2017 e soprattutto Davide Pascolo, che però è ancora ai box per infortunio. Forse non ritornerà in finale, ma ha un gruppo solido con la scommessa Mezzanotte (da Treviglio, A2), che in Supercoppa non si è comportato male, anzi.

Il roster

1 Devyn Marble (USA, guardia/ala, 1992)

4 Nikola Radicevic (Serbia, play, 1994)

7 Davide Pascolo (Italia, ala, 1990)

9 Fabio Mian (Italia, guardia/ala, 1992)

10 Toto Forray (Italia-Argentina, play, 1986)

12 Diego Flaccadori (Italia, guardia, 1996)

14 Andrea Mezzanotte (Italia, ala, 1998)

15 Joao “Beto” Gomes (Portogallo, ala, 1985)

22 Dustin Hogue (USA, centro, 1992)

25 Luca Lechthaler (Italia, centro, 1986)

32 Nikola Jovanovic (Serbia, guardia/ala, 1994)

All. Maurizio Buscaglia (Italia)

UMANA REYER VENEZIA

L’asse della squadra di De Raffaele rimane sempre quello, con l’aggiunta del terzo ritorno di Julyan Stone. L’aggiunta di Washington in ala può fornire qualcosa in più alla Reyer, ma chi potrebbe sorprendere tanti è Kyzlink. Doveva esserci lo scorso anno, è tornato dall’Europeo con guai alla schiena, ha fatto metà stagione (notevole) a Siena in A2. Ora è pronto per il grande salto.

Il roster

0 Marquez Haynes (Georgia-USA, play, 1986)

5 Julyan Stone (USA, play, 1988)

6 Michael Bramos (Grecia-USA, ala, 1987)

7 Stefano Tonut (Italia, guardia, 1993)

9 Austin Daye (USA, ala, 1988)

10 Andrea De Nicolao (Italia, play, 1991)

15 Mihajlo Jerkovic (Serbia, ala, 1999)

17 Deron Washington (USA, ala, 1985)

19 Paul Stephan Biligha (Italia, centro, 1990)

21 Marco Giuri (Italia, play, 1988)

22 Valerio Mazzola (Italia, ala-centro, 1988)

30 Bruno Cerella (Italia-Argentina, guardia, 1986)

50 Mitchell Watt (USA, centro, 1989)

77 Tomas Kyzlink (Repubblica Ceca, guardia, 1993)

All. Walter De Raffaele (Italia)

GERMANI BASKET BRESCIA

Sono rimasti in tre del nucleo di un anno fa: Luca Vitali, David Moss e Brian Sacchetti. La necessità di combinare tutti i giocatori arrivati s’è vista nella semifinale di Supercoppa contro Milano. Servirà un po’ per veder andare a regime la squadra di Andrea Diana, ma il materiale umano su cui lavorare è buono.

Il roster

0 Bryon Allen (USA, guardia, 1992)

1 Jordan Hamilton (USA, ala, 1990)

4 Marco Ceron (Italia, guardia, 1992)

5 Awudu Abass (Italia, ala, 1993)

7 Luca Vitali (Italia, play, 1986)

8 Tommaso Laquintana (Italia, play, 1995)

12 Erik Mika (USA, centro, 1995)

18 Gerald Beverly (USA, ala-centro, 1993)

29 Andrea Zerini (Italia, ala-centro, 1988)

34 David Moss (USA, ala, 1983)

41 Brian Sacchetti (Italia, ala, 1986)

All. Andrea Diana (Italia)

SIDIGAS AVELLINO

Con l’arrivo di Norris Cole, la Scandone si è candidata a un ruolo di primo piano in questo campionato. Cambiato completamente il quintetto base, che promette scintille (Sykes e Green vengono da una stagione in Turchia a 22 e 18 punti di media), resta da vedere cosa potrà dare il cast di supporto in panchina nonché la guida tecnica del giramondo Nenad Vucinic,

Il roster

6 Caleb Green (USA, ala, 1985)

8 Demetris Nichols (USA, ala, 1984)

10 Matt Costello (USA, ala, 1993)

12 Ariel Filloy (Italia-Argentina, play-guardia, 1987)

14 Luca Campani (Italia, ala-centro, 1990)

18 Antonino Sabatino (Italia, guardia, 2000)

21 Luca Campogrande (Italia, ala, 1996)

24 Lorenzo D’Ercole (Italia, play-guardia, 1988)

28 Keifer Sykes (USA, ala, 1993)

30 Norris Cole (USA, play, 1988)

34 Stefano Spizzichini (Italia, ala, 1990)

55 Hamady Ndiaye (Senegal, centro, 1987)

All. Nenad Vucinic (Serbia)

OPENJOBMETIS VARESE

Cambiata mezza squadra, Caja si affida alle sicurezze di Avramovic e Cain per costruire loro intorno un roster d’esperienza. Da vedere come si inseriranno Moore, Scrubb e Archie. Dalla panchina il trio Tambone-Bertone-Ferrero è pronto a dar sicurezza in caso di necessità.

Il roster

2 Dominique Archie (USA, ala, 1987)

4 Aleksa Avramovic (Serbia, guardia, 1994)

7 Antonio Iannuzzi (Italia, ala, 1991)

8 Nicola Natali (Italia, ala, 1988)

11 Thomas Scrubb (Gran Bretagna, ala, 1991)

13 Damiano Verri (Italia, ala-centro, 1985)

15 Matteo Tambone (Italia, play, 1994)

16 Tyler Cain (USA, centro, 1988)

21 Giancarlo Ferrero (Italia, ala, 1988)

25 Ronald Moore (USA, play, 1988)

45 Pablo Bertone (Italia-Argentina, guardia, 1990)

All. Attilio Caja (Italia)

RED OCTOBER CANTU’

I preliminari di Champions League hanno mostrato un’infinità di problemi per questa Cantù, perché dietro gli americani (più Tavernari), di fatto, c’è davvero poco. La dirigenza se n’è resa conto ed è corsa ai ripari, ingaggiando proprio nelle scorse ore Davon Jefferson, che ha giocato in quasi ogni angolo del pianeta. La corsa rischia comunque di dover essere fatta a fuggire dalle zone basse.

Il roster

0 Frank Gaines (USA, play-guardia, 1990)

1 Tony Mitchell (USA, ala, 1989)

3 Omar Calhoun (USA, guardia-ala, 1993)

4 Gerry Blakes (USA, guardia-ala, 1993)

5 Ike Udanoh (USA-Nigeria, centro, 1989)

7 Biram Baparapè (Italia, guardia, 1997)

8 Salvatore Parrillo (Italia, guardia, 1992)

9 Shaheed Davis (USA, ala, 1994)

10 Maurizio Tassone (Italia, guardia, 1990)

23 Francesco Quaglia (Italia, centro, 1988)

45 Jonathan Tavernari (Italia-Brasile, ala, 1987)

Davon Jefferson (USA, ala-centro, 1986)

All. Evgeny Pashutin (Russia)

VANOLI CREMONA

Tra certezze e scommesse, riparte la stagione della Vanoli, che s’è tenuta tutti gli italiani e ha cambiato tutti gli stranieri. Il coach della Nazionale Meo Sacchetti, al secondo anno sulla panchina cremonese, ha scelto di puntare su un roster piuttosto piccolo, senza il centrone di stazza, ma con parecchi giocatori mobili. Da vedere se l’azzardo pagherà.

Il roster

1 Wesley Saunders (USA, guardia, 1993)

6 Giulio Gazzotti (Italia, ala, 1991)

7 Travis Diener (Italia-USA, play, 1982)

8 Giampaolo Ricci (Italia, ala, 1991)

9 Tre Demps (USA, guardia, 1993)

10 Michele Ruzzier (Italia, play, 1993)

11 Marco Portannese (Italia-Svizzera, guardia, 1989)

12 Mangok Mathiang (Sudan del Sud-Australia, ala-centro, 1992)

16 Dario Boccasavia (Italia, ala, 1998)

22 Andrew Crawford (USA, ala, 1990)

23 Peyton Aldridge (USA, ala, 1995)

All. Romeo Sacchetti (Italia)

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA

Con la partenza di Alessandro Gentile (che difficilmente tornerà in Italia), le V nere si affidano alla guida tecnica di Pino Sacripanti e a un buon gruppo di americani. Nelle partite di preparazione ha sorpreso Alessandro Cappelletti, proveniente da stagioni complicate (per infortuni) in A2: dovrebbe giocarsi il posto di riserva di Taylor con Pajola.

Il roster

0 Kevin Punter (USA, guardia, 1993)

1 Kelvin Martin (USA, ala, 1989)

6 Alessandro Pajola (Italia, play, 1999)

7 Tony Taylor (USA, play, 1990)

8 Filippo Baldi Rossi (Italia, ala-centro, 1991)

9 Alessandro Cappelletti (Italia, play, 1995)

11 Dejan Kravic (Canada-Serbia, centro, 1990)

21 Pietro Aradori (Italia, guardia, 1988)

23 Matteo Berti (Italia, centro, 1998)

24 Amath M’Baye (Francia, ala, 1989)

25 David Cournooh (Italia, play-guardia, 1990)

41 Brian QVale (USA, centro, 1988)

All. Pino Sacripanti (Italia)

BANCO DI SARDEGNA SASSARI

Sembra abbastanza sottovalutata, e invece la Dinamo potrebbe creare più di qualche problema a molte compagini di quest’annata. L’adattamento di Jack Cooley, ex Sacramento Kings, al panorama italiano ed europeo (leggere alla voce FIBA Europe Cup) sarà una delle chiavi, oltre all’esperienza del gruppo italiano e del duo Smith-Bamforth (quest’ultimo confermato). Rimane, però, il rimpianto del mancato approdo di Lafayette (ragion per cui è arrivato Parodi).

Il roster

0 Marco Spissu (Italia, play, 1995)

2 Jaime Smith (USA, play, 1989)

4 Scott Bamforth (Kosovo-USA, guardia, 1989)

5 Terran Petteway (USA, ala, 1992)

8 Giacomo Devecchi (Italia, ala, 1985)

15 Daniele Magro (Italia, centro, 1987)

21 Dyshawn Pierre (Canada, ala, 1993)

22 Stefano Gentile (Italia, play, 1989)

25 Rashawn Thomas (USA, ala, 1994)

33 Achille Polonara (Italia, ala, 1991)

35 Ousmane Diop (Italia-Senegal, ala, 2000)

45 Jack Cooley (USA, centro, 1994)

Luciano Parodi (Italia-Uruguay, play, 1994)

All. Vincenzo Esposito (Italia)

FIAT TORINO

Estate travagliatissima per l’Auxilium: la squadra pareva fatta, poi sono emersi diversi problemi e la corsa alle sostituzioni ha prodotto diverse conseguenze: è entrato Victor Rudd, mentre per non sprecare un fondamentale visto la società sta facendo di tutto per cedere Stojanovic. Si attende il rientro a febbraio di Tre Holder, proveniente da un’operazione alla spalla. Il campo, in Supercoppa, ha comunque decretato che la Fiat farà parlare di sé in campionato (al pari di Larry Brown).

Il roster

0 Jamil Wilson (USA, ala, 1991)

1 Victor Rudd (USA, ala, 1991)

3 Simon Anumba (Italia, guardia, 1996)

4 Tony Carr (USA, play-guardia, 1997)

6 Vincenzo Guaiana (Italia, guardia, 2000)

8 Giuseppe Poeta (Italia, play, 1985)

10 Carlos Delfino (Argentina-Italia, guardia-ala, 1982)

12 Marco Cusin (Italia, centro, 1985)

14 James Michael McAdoo (USA, centro, 1993)

15 Tyshawn Taylor (USA, centro, 1990)

18 David Okeke (Italia, ala, 1998)

19 Simone Marrone (Italia, ala, 2000)

23 Vojislav Stojanovic (Serbia, guardia, 1997)

32 Tekele Cotton (USA, guardia, 1993)

Tra Holder (USA, play, 1995)

All. Larry Brown (USA)

GRISSIN BON REGGIO EMILIA

C’è da risolvere la questione di Elonu, che sta cercando di ottenere il visto per poter sbarcare in Italia in tempo per la prima partita (entro venerdì vanno completate le pratiche per il tesseramento, altrimenti debutterà alla seconda): dovrebbe accadere tra mercoledì e giovedì mattina. Squadra interessante, col ritorno di Mussini, la crescita richiesta a Candi e l’inserimento del possibile crack Ricky Ledo.

Il roster

4 Federico Mussini (Italia, play, 1996)

5 Ricky Ledo (USA, guardia, 1992)

7 Leonardo Candi (Italia, play, 1997)

10 Raphael Gaspardo (Italia, ala, 1993)

11 Alessandro Vigori (Italia, centro, 1999)

12 Spencer Butterfield (USA, guardia, 1992)

14 Riccardo Cervi (Italia, centro, 1991)

17 Eric Griffin (USA, ala-centro, 1990)

18 Pedro Llompart (Spagna, play, 1982)

19 Niccolò De Vico (Italia, guardia-ala, 1994)

Chinemelu Elonu (USA-Nigeria, centro, 1987)

All. Devis Cagnardi (Italia)

ORIORA PISTOIA

A Pistoia Ramagli punta su un roster che recupera più di un italiano dall’A2: è il caso di Bolpin (Verona), Martini (Legnano) e Severini (Casale Monferrato). Nel potenziale quintetto di partenza quattro giocatori su cinque viaggiano sulla doppia cifra di media, con i picchi legati alle sicurezze date da Dominique Johnson e Auda, già protagonisti da noi a Venezia e Avellino nell’ultima annata.

Il roster

0 Riccardo Bolpin (Italia, play-guardia, 1997)

2 Gianluca Della Rosa (Italia, play, 1996)

3 Kerron Johnson (USA, play, 1990)

4 L. J. Peak (USA, ala, 1996)

5 Ousman Krubally (USA-Gambia, centro, 1988)

9 Patrik Auda (Repubblica Ceca, ala, 1989)

11 Marco Di Pizzo (Italia, ala, 1998)

13 Matteo Martini (Italia, guardia, 1992)

16 Luca Severini (Italia, ala, 1996)

23 Dominique Johnson (USA, guardia-ala, 1987)

All. Alessandro Ramagli (Italia)

HAPPY CASA BRINDISI

Brindisi può rappresentare una vera sorpresa in questa stagione. Durante la preparazione non ha perso neanche una partita delle 10 disputate. Gli americani funzionano, e si sono già dissipati molti dubbi sull’utilità del funambolico John Brown. Il cast di supporto è di buon livello, con l’arrivo in A di Zanelli (ex Legnano) e le ricomparse di Moraschini e Cazzolato.

Il roster

0 Adrian Banks (USA-Israele, guardia, 1991)

00 John Brown (USA, ala-centro, 1992)

1 Erik Rush (USA-Svezia, guardia-ala, 1988)

3 Tony Gaffney (USA, ala-centro, 1984)

6 Alessandro Zanelli (Italia, play, 1992)

9 Riccardo Moraschini (Italia, guardia-ala, 1991)

10 Wes Clark (USA, play, 1994)

15 Niccolò Cazzolato (Italia, play, 1989)

18 Jakub Wojciechowski (Polonia-Italia, centro, 1990)

21 Jeremy Chappell (USA, guardia-ala, 1991)

68 Vincenzo Taddeo (Italia, play, 2000)

All. Francesco Vitucci (Italia)

VL PESARO

Dopo un’estate difficilissima, la VL è riuscita a mettere in piedi il gruppo che, in maniera evidente, dovrà lottare per non retrocedere. La società è stata brava a prendere Mockevicius dal Lietuvos Rytas, ma dovrà sperare che sia buono il rendimento sia degli italiani d’esperienza che di quelli giovani, quando saranno chiamati a dover recitare un ruolo importante. Tra questi, il più futuribile è l’ala del 2000 Luca Conti, già nel giro delle varie nazionali giovanili.

Il roster

1 James Blackmon (USA, guardia, 1995)

2 Erik McCree (USA, ala, 1993)

3 Dominic Artis (USA, play, 1993)

7 Lamond Murray (USA, ala, 1994)

8 Luca Conti (Italia, ala, 2000)

11 Alessandro Bonci (Italia, guardia, 2000)

12 Federico Tognacci (Italia, guardia, 2000)

20 Andrea Ancellotti (Italia, ala, 1988)

23 Nicolas Alessandrini (Italia, ala, 2001)

32 Diego Monaldi (Italia, guardia, 1993)

41 Simone Zanotti Italia, ala, 1992)

55 Egidijus Mockevicius (Lituania, centro, 1992)

All. Massimo Galli (Italia)

ALMA TRIESTE

Al ritorno in Serie A dopo 14 anni, Trieste si fa guidare dall’uomo che visse quell’ultima stagione al piano più alto del basket nazionale: Daniele Cavaliero. Appaiono azzeccate le scelte degli USA: sotto canestro Knox ha dimostrato il suo valore a Capo d’Orlando, Mosley ha fatto faville in A2. Interessanti anche le altre scelte, col mantenimento di buona parte del blocco-promozione. Curiosità: Cittadini è ormai l’ultimo nato negli anni ’70 in tutta la A.

Il roster

0 Andrea Coronica (Italia, ala, 1993)

1 Devondrick Walker (USA, guardia, 1992)

2 Hrvoje Peric (Croazia, ala, 1985)

4 Juan Manuel Fernandez (Italia-Argentina, ala, 1990)

11 Chris Wright (USA, play, 1989)

12 Arturs Strautins (Lettonia-Italia, guardia-ala, 1998)

14 Giga Janelidze (Georgia-Italia, ala, 1995)

18 Daniele Cavaliero (Italia, play, 1984)

20 Matteo Da Ros (Italia, ala, 1989)

22 Jamarr Sanders (USA, guardia-ala, 1988)

24 Justin Knox (USA, centro, 1989)

42 William Mosley (USA, centro, 1989)

55 Alessandro Cittadini (Italia, centro, 1979)

All. Eugenio Dalmasson (Italia)













