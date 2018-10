Calendario volley, Mondiali femminili 2018: quando si gioca la Final Six. Orari, date e tv della terza fase

La Final Six dei Mondiali 2018 di volley femminile si giocherà a Nagoya (Giappone) da domenica 14 a martedì 16 ottobre. Le sei Nazionali qualificate alla terza fase della rassegna iridata sono state suddivise in due gironi da tre squadre ciascuno che si affronteranno tra di loro, le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate.

L’Italia si presenta all’appuntamento da imbattuta e vuole sognare in grande: le azzurre torneranno in campo lunedì 15 ottobre per sfidare il Giappone padrone di casa, poi il giorno dopo sfideranno la Serbia Campionessa d’Europa. Nell’altro gruppo, invece, sono presenti gli USA Campioni del Mondo, la Cina Campionessa Olimpica e la sempre temibile Olanda.

Di seguito il calendario dettagliato, il programma completo e gli orari di tutte le partite della Final Six dei Mondiali 2018 di volley femminile. Le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DELLE PARTITE DELL’ITALIA

IL CALENDARIO DELLA FINAL SIX DEI MONDIALI DI VOLLEY FEMMINILE 2018:

DOMENICA 14 OTTOBRE:

09.10 Cina vs USA

12.20 Giappone vs Serbia

LUNEDI’ 15 OTTOBRE:

09.10 Olanda vs USA

12.20 Italia vs Giappone

MARTEDI’ 16 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Serbia

12.20 Olanda vs Cina













Foto: FIVB