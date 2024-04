Marcell Jacobs torna a commentare il suo esordio: “Un’ottima gara, non ho mai scaricato in allenamento”

Marcell Jacobs, dopo aver fatto anche dell’ironia su chi avanzava preoccupazioni circa il suo esordio nella stagione outdoor, è tornato a competere fattivamente. Il bi-campione olimpico ha dato il via alle danze nei 100 metri, siglando il crono di 10.11 (0,9 m/s di vento a favore) a Jacksonville (Florida, USA), dove si sta allenando da qualche mese sotto la guida del noto tecnico Rana Reider.

Una prestazione che non ha rubato l’occhio dal punto di vista cronometrico, ma che ha una valore positivo, tenuto conto del momento della stagione e comunque giungendo secondo soltanto al photo-finish per tre millesimi dal canadese Andrè De Grasse. Un risultato condizionato da una partenza un po’ letargica, ma convincente per la progressione.

“Finalmente la stagione ha avuto inizio! Che bello tornare a gareggiare… Ammetto che ero un po’ teso e avevo tante incognite ma è stata un ottima gara. La parte più importante era rompere il ghiaccio e verificare come l’allenamento stava andando. Non ho mai scaricato per questa gara, era parte della settimana di allenamento e questo vale ancora di più!“, ha scritto sui social Marcell.

“Come sempre grazie per il vostro caloroso supporto. E solo l’inizio di una grande stagione Ora testa e cuore ai mondiali di staffette. Vi voglio bene“, ha aggiunto Jacobs.

— Lamont Marcell Jacobs (@crazylongjumper) April 28, 2024

L’azzurro, infatti, sarà al via nel prossimo week end (4-5 maggio) a Nassau (Bahamas) per le World Relays, dove contribuirà al risultato della 4×100. Il 18 maggio lo rivedremo invece in gara sui 100 metri a Roma. In questo momento, il nostro portacolori occupa il 15° posto nel ranking mondiale dei 100 metri (un dato che tiene conto anche dei riscontri ottenuti su 50, 55 e 60 metri). Jacobs ha all’attivo 1.310 punti in una classifica che prende in considerazione i migliori cinque risultati ottenuti dagli atleti nel corso degli ultimi due anni. Una graduatoria comandata dallo statunitense Noah Lyles con 1.467 punti.