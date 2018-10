Italia-Giappone, Mondiali volley femminile 2018: quando si gioca? Data, programma, orario e tv

Lunedì 15 ottobre si giocherà Italia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) le azzurre faranno il proprio esordio nella Final Six della rassegna iridata e andranno a caccia di quella vittoria che metterebbe una seria ipoteca sulla conquista della semifinale: la nostra Nazionale, reduce da nove vittorie consecutive, se la dovrà vedere contro le padrone di casa che nel frattempo avranno già debuttato contro la Serbia e che potrebbero già essere all’ultima spiaggia.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti si presenteranno da imbattute e saranno le grandi favorite della vigilia ma non dovranno sottovalutare l’avversario che potrà contare sul calore del proprio pubblico e che comunque nella seconda fase ha sconfitto Serbia e Brasile staccando un pass insperato per la terza fase. Ripartiamo dalle bordate del capocannoniere Paola Egonu, dalle percentuali offensive di Miriam Sylla, dai muri di Anna Danesi e Cristina Chirichella, dall’esperienza di Lucia Bosetti e Monica De Gennaro, dalla regia di Ofelia Malinov.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Giappone, il prossimo match delle azzurre ai Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 15 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Giappone

ITALIA-GIAPPONE: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.