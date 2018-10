Calendario Serie A basket 2018-2019: tutte le date delle 30 giornate e dei play-off. Programma, orari e come vederle in tv

Si ricomincia: la Serie A 2018-19 sta per ripartire, con la caccia aperta all’A|X Armani Exchange Milano che s’è già portata a casa la Supercoppa Italiana. Sono tanti i temi di questa stagione che andranno sviscerati: ne citiamo cinque, e cioè la forza dell’Olimpia, l’effetto di Larry Brown a Torino, la ricerca di conferme di Trento, quanto sarà davvero forte Brindisi dopo una preseason da 10/10, quale sarà l’impatto di Trieste con la massima serie.

Il massimo campionato nazionale avrà inizio domenica 7 ottobre, con un doppio antipasto il giorno precedente, quando il neutro di Pistoia ospiterà Avellino-Cantù e, a Trento, la Dolomiti Energia riceverà la visita di Cremona. L’Olimpia Milano debutterà contro Brindisi, la neopromossa Alma Trieste contro la Virtus Bologna.

Fatti salvi anticipi, posticipi e spostamenti legati a impegni nelle coppe europee, il campionato di Serie A 2018-2019 si giocherà quasi ogni domenica: faranno eccezione la settimana delle Final Eight di Coppa Italia (14-17 febbraio), le pause per la Nazionale, l’accoppiata 25-26 dicembre (che sono un martedì e un mercoledì) e il weekend di Pasqua, in cui si giocherà di sabato. Di seguito le date del campionato venturo:

1a giornata – 6-7/10/2018

2a giornata – 13-14/10/2018

3a giornata – 21/10/2018

4a giornata – 28/10/2018

5a giornata – 4/11/2018

6a giornata – 11/11/2018

7a giornata – 18/11/2018

8a giornata – 25/11/2018

9a giornata – 9/12/2018

10a giornata – 16/12/2018

11a giornata – 23/12/2018

12a giornata – 25-26/12/2018

13a giornata – 30/12/2018

14a giornata – 6/1/2019

15a giornata – 13/1/2019

16a giornata – 20/1/2019

17a giornata – 27/1/2019

18a giornata – 3/2/2019

19a giornata – 10/2/2019

20a giornata – 3/3/2019

21a giornata – 10/3/2019

22a giornata – 17/3/2019

23a giornata – 24/3/2019

24a giornata – 31/3/2019

25a giornata – 7/4/2019

26a giornata – 14/4/2019

27a giornata – 20/4/2019

28a giornata – 28/4/2019

29a giornata – 5/5/2019

30a giornata – 12/5/2019

Queste invece le date dei playoff:

Se Milano farà le Final Four di Eurolega, il calendario sarà il seguente:

QUARTI DI FINALE – dal 22-23 maggio (gara-1) fino al 30-31 maggio (ev. gara-5)

SEMIFINALI – dal 2-3 giugno (gara-1) al 10-11 giugno (ev. gara-5)

FINALE – dal 14 giugno (gara-1) al 26 giugno (ev. gara-7)

Se Milano sarà eliminata prima dall’Eurolega, il calendario sarà invece il seguente:

QUARTI DI FINALE – dal 18-19 maggio (gara-1) fino al 26-27 maggio (ev. gara-5)

SEMIFINALI – dal 29-30 maggio (gara-1) al 6-7 giugno (ev. gara-5)

FINALE – dal 10 giugno (gara-1) al 22 giugno (ev. gara-7)

La Serie A 2018-2019 sarà trasmessa dalla Rai e da Eurosport. In particolare, la Rai trasmetterà su RaiSport un posticipo domenicale a giornata, alle ore 20:45, nonché una partita al giorno dei playoff, sempre allo stesso orario. Eurosport trasmetterà, per ogni partita, due incontri su Eurosport 2, garantendo la trasmissione di tutti gli incontri (anche quelli mandati in onda dalla Rai) su Eurosport Player. Gli orari delle gare che andranno su Eurosport 2 potranno variare di giornata in giornata, così come varieranno di orario i match trasmessi sul Player, spesso sempre più distanti dalle canoniche 18:15. E’ consentito a Eurosport 2 di trasmettere in simulcast con la Rai le partite di semifinale e finale scudetto.













Credit: Ciamillo