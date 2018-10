Calendario Mondiali volley femminile 2018 oggi: gli orari delle partite. Il programma e come vederle in tv

Oggi lunedì 15 ottobre si giocano due partite ai Mondiali 2018 di volley femminile in corso di svolgimento a Nagoya (Giappone). Si entra nel vivo della Final Six della rassegna iridata: ad aprire le danze la sfida tra USA e Olanda (ore 09.10), le americane sono obbligate a vincere per rimanere in corsa dopo la sconfitta al tie-break contro la Cina mentre le orange debutteranno con la chance di volare direttamente in semifinale in caso di vittoria; stesso discorso per che l’Italia che alle ore 12.20 se la dovrà vedere contro il Giappone, le azzurre puntano a battere le padrone di casa per volare tra le quattro grandi del Pianeta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle partite di oggi lunedì 15 ottobre ai Mondiali 2018 di volley femminile. Italia-Giappone sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due mentre USA-Olanda andrà in onda su RaiSport, entrambi gli incontri saranno in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 15 OTTOBRE:

09.10 USA vs Olanda

12.20 Italia vs Giappone

COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Italia-Giappone sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, USA-Olanda andrà in onda su RaiSport.

Diretta streaming su Rai Play per entrambi gli incontri.

DIRETTA LIVE scritta su OASport per entrambe le partite: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













