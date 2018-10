Basket, Eurolega 2019: Olimpia Milano-Real Madrid. Programma, orari e tv

Dopo il campionato, riparte la corsa europea dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. L’ostacolo che arriva al Mediolanum Forum di Assago non è di quelli facili, anzi, è proprio quello che s’è rivelato insormontabile per l’intera Europa della stagione 2017-18: il Real Madrid. Non c’è più Luka Doncic, ed è un’assenza pesante, ma la qualità che può mettere in campo il Real è di un livello tale da potergli permettere di continuare a vivere con serenità questi nuovi anni d’oro.

Milano viene dalla vittoria sul campo del Buducnost, un 71-82 ottenuto grazie ai lampi di Della Valle, all’estro di Nedovic, alla forza di Mike James, al momento di esaltazione di Kuzminskas. Il Real Madrid, invece, arriva dal pittoresco successo sul Darussafaka per 109-93: è stata una partita in cui sono andati tutti a segno, e in sei sono finiti in doppia cifra. Inoltre, il terzo quarto è finito con uno stratosferico 38-31 sotto gli occhi di un intenditore vestito da fischietto: Luigi Lamonica.

L’incontro tra Milano e Real Madrid si giocherà mercoledì 17 ottobre alle ore 20:45 al Mediolanum Forum di Assago. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv da Eurosport 2 ed in streaming su Eurosport Player, che offre inoltre tutte le altre partite di Eurolega. Vi sarà, poi, la diretta scritta su OA Sport, per non perdersi davvero nulla.













