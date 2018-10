Calendario Mondiali volley femminile 2018: il tabellone dalla Final Six alla Finale. Date, programma, orari e tv

I Mondiali 2018 di volley femminile entrano nel vivo, sono rimaste in corsa le migliori sei Nazionali che sono pronte a darsi battaglia per conquistare il titolo. Si riparte da Nagoya (Giappone) con la Final Six in programma da domenica 14 ottobre a martedì 16 ottobre: le squadre qualificate sono state divise in due gironi da tre formazioni ciascuno che si affronteranno tra loro una sola volta, le prime due classificate di ogni gruppo accederanno poi alle semifinali incrociate che si giocheranno a Yokohama venerdì 19, il giorno prima delle Finali della rassegna iridata.

L’Italia se la dovrà vedere contro il Giappone (lunedì 15, ore 12.20) e contro la Serbia (martedì 16, ore 09.10): le azzurre, reduci da nove vittorie consecutive, hanno tutte le carte in regola per puntare in alto, saranno grandi favorite contro le nipponiche e proveranno a giocarsela contro le Campionesse d’Europa per proseguire la corsa verso una medaglia che manca dal leggendario trionfo del 2002. Nell’altro raggruppamento, invece, sfide stellari tra la Cina Campionessa Olimpica, gli USA Campioni del Mondo e la sempre temibile Olanda.

Di seguito il calendario dettagliato, il programma completo e gli orari di tutte le partite della Final Six dei Mondiali 2018 di volley femminile. Le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

IL CALENDARIO DELLA FINAL SIX DEI MONDIALI DI VOLLEY FEMMINILE 2018:

DOMENICA 14 OTTOBRE:

09.10 Cina vs USA

12.20 Giappone vs Serbia

LUNEDI’ 15 OTTOBRE:

09.10 Olanda vs USA

12.20 Italia vs Giappone

MARTEDI’ 16 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Serbia

12.20 Olanda vs Cina

SEMIFINALI:

VENERDI’ 19 OTTOBRE:

06.40 Semifinale 1

09.10 Semifinale 2

Alle ore 12.20 è infatti in programma la finale per il quinto posto. Gli organizzatori la anticiperanno alle 06.40 come logica vorrebbe?

FINALI:

SABATO 20 OTTOBRE:

10.20 Finale per il terzo posto

12.40 Finale Mondiali 2018 volley femminile













Foto: FIVB