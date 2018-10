Calendario Champions League, le date e gli orari del prossimo turno (23-24 ottobre). Su che canale vedere le partite in tv

Il prossimo turno della Champions League 2018-2019 di calcio si disputerà il 23-24 ottobre quando andrà in scena la terza giornata della fase a gironi della massima competizione continentale. Si preannuncia un turno particolarmente scoppiettante e avvincente con tantissimi big match che attireranno l’attenzione di tifosi e appassionati del grande calcio internazionale.

La Juventus se la dovrà vedere contro il Manchester United all’Old Trafford, Cristiano Ronaldo affronterà la sua ex squadra ora guidata da Mourinho in una sfida pirotecnica e che vale un pezzo di primo posto nel gruppo. L’Inter è invece attesa dalla trasferta di fuoco sul campo del Barcellona, i nerazzurri tornano nella tana dei blaugrana e cercheranno una clamorosa impresa contro Messi e compagni. Il Napoli volerà a Parigi per affrontare il PSG, sarà un incontro davvero molto ostico per i partenopei di Carlo Ancelotti e dal cui esito dipenderà il prosieguo dell’avventura nel torneo. La Roma, invece, giocherà all’Olimpico contro il CSKA Mosca che ha sconfitto il Real Madrid: scontro diretto per i giallorossi, assolutamente da vincere per puntare agli ottavi di finale.

Liverpool contro la Stella Rossa, Tottenham in casa del PSV Eindhoven, super scontro diretto tra Borussia Dortmund e Atletico Madrid, Manchester City in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk, Real Madrid al Bernabeu col Viktoria Plzen, Bayern Monaco impegnato ad Atene.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della prossima giornata di Champions League (23-24 ottobre). Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go, diretta tv su Rai Uno per Barcellona-Inter.

MARTEDÌ 23 OTTOBRE:

18.55 AEK Atene-Bayern Monaco

18.55 Young Boys-Valencia

21.00 Ajax-Benfica

21.00 Real Madrid-Viktoria Plzen

21.00 Manchester United-Juventus

21.00 Hoffenheim-Lione

21.00 Roma-CSKA Mosca

21.00 Shakhtar Dontesk-Manchester City

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE:

18.55 PSV Eindhoven-Tottenham

18.55 Brugge-Monaco

21.00 PSG-Napoli

21.00 Borussia Dortmund-Atletico Madrid

21.00 Lokomotiv Mosca-Porto

21.00 Galatasaray-Shalke 04

21.00 Barcellona-Inter

21.00 Liverpool-Stella Rossa

CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai Uno per Barcellona-Inter.

DIRETTA LIVE scritta su OASport delle partite delle squadre italiane: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

