Calcio femminile, Serie A 2018-2019: Hellas Verona-Milan 0-1, decide una rete di Valentina Giacinti

Va in archivio il quinto turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il posticipo domenicale tra l’Hellas Verona e il Milan, capoclassifica, ha premiato la formazione allenata da Carolina Morace che si è imposta 1-0 allo stadio “Olivieri” grazie ad una rete del capocannoniere di questo torneo nazionale Valentina Giacinti. Per la punta della Nazionale italiana si tratta della settima marcatura in queste prime cinque giornate.

Con questo risultato le ragazze della Morace vanno in fuga nella graduatoria generale, raggiungendo quota 13 punti, approfittando del ko del Sassuolo contro la Fiorentina e del mezzo passo falso della Juventus contro l’Atalanta Mozzanica (Vecchia Signora con una partita in meno). Una situazione di classifica che rende molto interessante la massima serie nostrana.

GIORNATA 5 – SERIE A 2018-2019 – 27-10-2018

Florentia-Roma 1-2

Juventus-Mozzanica 1-1

Orobica-ChievoVerona Valpo 0-3

Sassuolo-Fiorentina 0-2

Tavagnacco-Pink Sport Time 2-1

Verona-Milan 0-1

CLASSIFICA SERIE A

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. 13 5 4 1 0 13 4 +9 2. 10 4 3 1 0 14 1 +13 3. 10 5 3 1 1 11 6 +5 4. 9 4 3 0 1 15 4 +11 5. 7 5 2 1 2 4 4 0 6. 7 5 2 1 2 7 8 -1 7. 6 4 2 0 2 3 4 -1 8. 6 5 2 0 3 6 14 -8 9. 4 5 1 1 3 4 10 -6 10. 3 4 1 0 3 4 9 -5 11. 3 4 1 0 3 1 6 -5 12. 0 4 0 0 4 2 14 -11













