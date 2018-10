Calcio femminile, Serie A 2018-2019: la Fiorentina supera il Sassuolo, Juventus fermata dall’Atalanta Mozzanica, primo successo storico della Roma

La quinta giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andata quasi completamente in archivio. In attesa che si disputi il posticipo della domenica (ore 12.30) tra Verona e Milan, andiamo a raccontarvi quello che è accaduto in questo sabato calcistico in rosa.

Partiamo dal ko del Sassuolo capoclassifica. Le neroverdi sono state sconfitte 2-0, tra le mura amiche, dalla Fiorentina di Antonio Cincotta, che tra qualche giorno sarà impegnata nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea (31 ottobre). E’ stata una doppietta di Alia Guagni a regalare il successo alle gigliate che con questo risultato salgono in quarta posizione in graduatoria ma ad appena una lunghezza dalla vetta diventata a tre: Sassuolo, Milan (con una partita in meno) e Juventus a quota 10 punti.

Bianconere però fermate a sorpresa a Vinovo dall’Atalanta Mozzanica (1-1). Un match in salita per la Vecchia Signora, colpita a freddo dalla punizione di Daniela Stracchi. Poco dopo le padrone di casa avrebbero dal dischetto la possibilità di pareggiare il conto, ma Cristiana Girelli dagli undici metri ha fallito clamorosamente. Per fortuna della Juve è stata ancora l’inglese Eniola Aluko a rimettere le cose al loro posto, pareggiando il conto.

Prima storica vittoria invece per la Roma che ha trionfato 2-1 sul campo del Florentia. Claudia Cicotti e Agnese Bonfantini sono andate a segno e hanno permesso alle capitoline di incamerare tre punti fondamentali per muovere la classifica e schiodarsi dallo zero. Ricordiamo che la formazione allenata da Elisabetta Bavagnoli ha anche un match da recuperare ovvero contro il Tavagnacco (il 31 ottobre), come la Juventus contro l’Orobica nello stesso giorno. Per la cronaca, la marcatura della compagine neo promossa è stata siglata da Evelyn Vicchiarello su penalty.

Successo del Tavagnacco 2-1 davanti al proprio pubblico contro il Pink Bari per merito delle realizzazioni di Emma Errico e di Elisa Camporese in pieno recupero, dopo che le pugliesi avevano pareggiato il conto con Jenny Piro su calcio di rigore. Infine tre punti importanti in chiave salvezza del ChievoVerona Valpo che ha centrato il bersaglio grosso, aggiudicandosi il confronto 3-0 contro l’Orobica, per effetto della doppietta di Valentina Boni e della rete di Stefania Tarenzi.

GIORNATA 5 – SERIE A 2018-2019 – 27-10-2018

Florentia-Roma 1-2

Juventus-Mozzanica 1-1

Orobica-ChievoVerona Valpo 0-3

Sassuolo-Fiorentina 0-2

Tavagnacco-Pink Sport Time 2-1

Verona-Milan 28 ottobre alle ore 12:30

CLASSIFICA SERIE A

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. 10 4 3 1 0 14 1 +13 2. 10 4 3 1 0 12 4 +8 3. 10 5 3 1 1 11 6 +5 4. 9 4 3 0 1 15 4 +11 5. 7 4 2 1 1 4 3 +1 6. 7 5 2 1 2 7 8 -1 7. 6 4 2 0 2 3 4 -1 8. 6 5 2 0 3 6 14 -8 9. 4 5 1 1 3 4 10 -6 10. 3 4 1 0 3 4 9 -5 11. 3 4 1 0 3 1 6 -5 12. 0 4 0 0 4 2 14 -11













