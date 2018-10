LIVE Barcellona-Real Madrid 0-0, DIRETTA Liga in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del “clasico” Barcellona-Real Madrid, valevole per la decima giornata della Liga Spagnola 2018-2019. Il monumentale stadio “Camp Nou” di Barcellona sarà il teatro di una sfida che potrebbe diventare uno snodo cruciale della stagione soprattutto per i Blancos e per Julen Lopetegui, l’allenatore basco che è arrivato a Madrid per sostituire Zinedine Zidane dopo tre Champions League consecutive. L’ex c.t della nazionale spagnola è sulla graticola già da qualche settimana ed ora la sua posizione è davvero pericolante. I madrileni sono reduci da un avvio di campionato negativo (sono noni con 14 punti in nove partite) e da un girone di andata di Champions in cui, dopo la netta vittoria all’esordio con la Roma, hanno sofferto moltissimo contro i modesti russi del Cska Mosca e con i cechi del Viktoria Plzen. Per Lopetegui la sfida odierna rappresenterà la cosiddetta ultima spiaggia per salvare la panchina, anche se dovrà sconfiggere quella che dal 1994 al 1997 è stata la sua squadra (difendeva i pali del Barça).

I catalani allenati da Ernesto Valverde hanno invece cominciato la stagione con tre successi consecutivi in Coppa (tra cui il blitz esterno con il Tottenham) ma hanno commesso un paio di passi falsi di troppo casalinghi in campionato ed ora occupano la seconda posizione a -1 dall’Atletico Madrid con una partita in meno. In caso di vittoria i blaugrana allungherebbero a +7 sugli acerrimi rivali riportandosi in vetta alla classifica e lanciando un chiaro segnale di forza non solo alle pretendenti per la Liga, ma anche agli altri top team europei in lizza per la Champions. Il “clasico” odierno sarà molto particolare perchè non saranno in campo i due giocatori che hanno scritto la storia dei rispettivi club negli ultimi 11 anni, infatti Lionel Messi non è arruolabile da Valverde a causa di una frattura al radio e Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid quest’estate per accasarsi alla Juventus.

Il calcio d’inizio del “clasico” di Liga tra Barcellona e Real Madrid è fissato alle ore 16.15. OASport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro con aggiornamenti costanti in tempo reale. Buon divertimento!

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

16.02 Primo Clasico della carriera per il portiere belga del Real Thibaut Courtois, arrivato quest’estate a Madrid dopo 4 stagioni al Chelsea.

15.59 L’ultimo precedente tra queste due squadre risale al girone di ritorno della Liga della passata stagione, con un pareggio pirotecnico di 2-2 a Barcellona. I Blaugrana vinsero all’andata in trasferta con il netto score di 3-0, infliggendo agli acerrimi rivali una lezione di calcio.

15.54 Le due compagini non si presentano al big match odierno in un bel periodo; il Barcellona è tornato alla vittoria solo nell’ultimo turno di campionato con il Siviglia dopo un digiuno di 4 partite, mentre il Real Madrid è nel bel mezzo di una crisi di risultati molto allarmante avendo rimediato tre sconfitte nelle ultime quattro partite.

15.50 Sarà un Clasico diverso rispetto al solito, infatti per la prima volta dal 2007 non scenderanno in campo nè Lionel Messi nè Cristiano Ronaldo, rispettivamente a causa di una frattura al radio e del trasferimento avvenuto quest’estate alla Juventus.

15.48 Ci apprestiamo a seguire il 239° incontro in competizioni ufficiali tra Barcellona e Real Madrid (178° in Liga) con uno score che è leggermente in favore dei madrileni: 95 vittorie per il Real, 93 per il Barça e 50 pareggi.

15.43 Panchina per Vidal e Dembelè nel Barça e per Asensio, L.Vazquez e Mariano nei Blancos. Potrebbero essere delle armi importanti da utilizzare a partita in corso dai due allenatori.

15.40 Nessuna scelta a sorpresa da parte dei tecnici di entrambe le squadre con Valverde che punta tutto sul tridente offensivo formato da Rafinha, Suarez e Coutinho, mentre Lopetegui va sull’usato sicuro con la linea mediana a tre composta da Modric, Casemiro e Kroos alle spalle di Isco, Bale e Benzema.

15.15 Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, J.Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suarez, Coutinho

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, S.Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema, Isco

15.10 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Barcellona-Real Madrid, incontro valido per il decimo turno della Liga 2018-2019.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com