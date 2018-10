NBA 2019, LeBron James diventa il miglior marcatore in attività e il sesto di sempre

Con 35 punti a referto nella gara contro i San Antonio Spurs, LeBron James è diventato il miglior marcatore in attività della NBA. Il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers ha toccato nella nottata italiana quotata 31.202 punti, superando di 15 il tedesco Dirk Nowitzki (attualmente out per infortunio) e salendo al sesto posto nella classifica all time.

James non si vuole però certo fermare qui e se riuscisse a replicare le prestazioni della scorsa stagione, potrebbe superare Wilt Chamberlain, molto vicino con 31.419 punti e Michael Jordan, che si trova in quarta posizione a 32.292. Più distante invece il podio con Kobe Bryant a 33.643, Karl Malone a 36.928 e Kareem Abdul-Jabbar, che guida con 38.387 punti realizzati in carriera.













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Foto: Matteo Marchi