Calcio, Champions League 2018-2019: il trionfo delle italiane, Real Madrid ko, pari del Bayern Monaco e del Manchester United

E’ andata in archivio questa giornata di Champions League valida per la seconda giornata di incontri della massima competizione calcistica. Una serata che sorride alle italiane viste i netti successi di Juventus contro lo Young Boys (3-0) e della Roma contro Viktoria Plzen (5-0).

I risultati a sorpresa non sono mancati. Il Real Madrid perde incredibilmente a Mosca contro il CSKA con rete di Nikola Vlašić ed ora il discorso qualificazione si riapre completamente coi russi davanti a tutti nel gruppo G a precedere i Blancos e la Roma. Non va oltre il pareggio il Bayern Monaco contro l’Ajax. Finisce 1-1 il match dell’Allianz Arena. Passano in vantaggio prima i tedeschi con Hummels e rispondono i lancieri con Mazraoui. Olandesi vicini più volte alla seconda marcatura a testimonianza della difficoltà di questa Champions. Se la cava invece, non senza soffrire però, il Manchester City di Pep Guardiola. Grazie alle segnature di Aguero e di David Silva i citizens trionfano in Germania contro l’Hoffenheim, andato in vantaggio per primo con Belfodil. Vittoria rocambolesca del Benfica contro l’Aek in Grecia mentre tra 0-0 il Manchester United di José Mourinho e Valencia. Un risultato che consente alla Juve di proiettarsi in vetta al girone. Da segnalare infine il pari tra Lione e Shakhtar 2-2.













Foto: bestino / Shutterstock.com