Basket femminile, Serie A 2018-2019: le giovani italiane da seguire in ottica Nazionale

Questo fine settimana comincerà la Serie A1 di basket femminile con l’ormai consueto Opening Day. Da Torino prenderà il via una nuova stagione e soprattutto questo campionato deve essere a tinte azzurre. La grande speranza è quella di vedere molte italiane protagoniste e soprattutto giovani che possono poi diventare importanti anche per la nazionale di Marco Crespi.

Una maglia che conosce benissimo Olbis Futu Andrè, già protagonista nelle Qualificazioni agli Europei del prossimo anno. La lunga azzurra, classe 1998, si è trasferita in questa stagione alla corte del Famila Schio in quello che deve essere l’anno della definitiva consacrazione. Per Olbis non sarà facile trovare spazio, vista la folta concorrenza nel suo ruolo, ma l’obiettivo è proprio quello di imporsi finalmente in un top club.

Sempre a Schio è presente un’altra giovane molto forte. Si tratta di Martina Fassina, guardia/ala classe 1999 e che ha già brillato con tutte le varie Under azzurre. Ancora di più per lei sarà difficile ottenere minuti, ma dovrà essere brava a sfruttare le occasioni che arriveranno, specialmente in campionato quando ci sarà più turnover visto il doppio impegno in Eurolega.

Il 1996 è stato un anno importante per il basket femminile italiano perchè è quello di Cecilia Zandalasini, ma anche quello di Marzia Tagliamento, che a 22 anni ha davvero quella voglia di riconquistare tutto quello che ha perso dopo un grave infortunio al ginocchio (rottura del legamento crociato e stop di sei mesi). Un problema che ha sicuramente condizionato la sua esperienza a Schio ed ora Marzia vuole tornare ad essere protagonista in una Napoli dalle grandi ambizioni. Un talento vero e puro quello della pugliese, che punta a ritrovare anche la maglia azzurra.

Questa è stata la grande estate dell’oro europeo dell’Under 16 ed MVP di quella manifestazione è stata Caterina Gilli, che giocherà a Vigarano. Una squadra in lotta per la salvezza, ma che può davvero dari minuti importanti ad uno dei migliori talenti del basket femminile italiano. Sempre di quella nazionale faceva parte anche Ilaria Panzera, che è rimasta al Geas Sesto San Giovanni e con il quale cercherà di ritagliarsi un suo spazio.













