Calcio, Champions League 2018-2019: Juventus-Young Boys 3-0, tripletta di Paulo Dybalo. Show dell’argentino allo Stadium

Tutto facile per la Juventus di Massimiliano Allegri nel secondo incontro della fase a gironi di Champions League. I bianconeri si sono imposti contro i campioni di Svizzera dello Young Boys con il punteggio di 3-0 grazie ad una splendida tripletta di Paulo Dybala, autore di una partita maiuscola e nettamente il migliore in campo. Juve che grazie a questo successo vola in vetta al girone H a punteggio pieno, in attesa del match tra Manchester United e Valencia di questa sera alle 21.00.

Allegri punta con un 3-4-1-2 con Bernardeschi nel ruolo di trequartista alle spalle delle due punte Dybala e Mandzukic. Neanche il tempo di sistemarsi sulla sedia per gustarsi la partita che la Vecchia Signora passa subito in vantaggio: al 5′ eccellente verticalizzazione di Bonucci per il n.10 juventino che con uno splendido piatto sinistro al volo, di giustezza, porta in vantaggio la propria compagine. La segnatura distrae un po’ i campioni d’Italia dando modo agli ospiti di rendersi pericolosi: accelerazione di Sulejmani sulla sinistra che supera Szczesny in uscita allargandosi però troppo il pallone e non trovando la porta. I padroni di casa tornano a fare gioco ed è la premiata ditta Bernardeschi-Dybala a creare occasioni molto importanti che però il sudamericano, assai chiamato in causa stasera, non trasforma in gol. La seconda marcatura arriva al 33′ e Dybala, stavolta, è puntualissimo a sfruttare una respinta corta di Ballmoos sul tiro di Matuidi per insaccare. Avanti 2-0 la Juve gioca sul velluto, con Bernardeschi che per eccessivo altruismo non riesce a sfruttare le chance avute. Nella ripresa tocca sempre al fantasista bianconero porre il sigillo al termine di una splendida azione corale che vale il 3-0 e la tripletta per Paulo. Sul finire della partita, lo Young Boys rimane in dieci per l’espulsione di Camara per doppia ammonizione, sancendo di fatto la fine del confronto.













Credits: cristiano barni / Shutterstock.com