Calcio a 5: Bielorussia-Italia 2-4, gli Azzurri espugnano Minsk nella seconda amichevole

Dopo il pareggio 2-2 del primo match di ieri, la Nazionale italiana di calcio a 5 espugna l’Uruchye di Minsk battendo la Bielorussia 4-2 nella seconda amichevole in programma. Una partita ben giocata dalla formazione di Roberto Menichelli, capace di rimontare l’iniziale vantaggio dei padroni di casa e concludere in proprio favore il confronto. Uomo della partita De Oliveira, autore di una doppietta.

Partono forte i bielorussi che sbloccano il risultato con Krykun dopo 7’24’’ di gioco. Una marcatura a cui i ragazzi di Menichelli rispondono dopo appena 8 secondi grazie a De Oliveira, a segna con un tiro fantastico all’incrocio dei pali. Il ritmo dell’incontro sale e da ambo le parti le occasioni non mancano: due legni colpiti (uno per parte) lo testimoniano. Tuttavia al 9’71” Houeneu lascia partire una conclusione all’angolo su cui l’estremo difensore rivale non può nulla e il Bel Paese va all’intervallo in vantaggio 2-1.

Nella ripresa, arriva il tris tricolore quasi immediatamente: la premiata ditta Lima-De Oliveira colpisce ancora ed è sempre il giocatore dell’Acqua&Sapone a realizzare, siglando la sua personale doppietta. A 4′ dal termine c’è il poker con Musumeci che mette la parola fine al confronto. Il secondo gol di Scherbich, a 2’51’’ dal fischio finale, non cambia la storia del match.













