Calcio a 5: Bielorussia-Italia 2-2, beffardo pareggio in amichevole degli Azzurri a Minsk

Termina sul 2-2 la prima delle due amichevoli dell’Italia di calcio a 5 contro la Bielorussia. All’“Uruchye” di Minsk gli Azzurri, due volte in vantaggio, non son riusciti a gestire la situazione, facendosi raggiungere dai padroni di casa, dopo aver avuto anche diverse chance per siglare altre reti, come le traverse colpite tra il primo e il secondo periodo di gioco testimoniano.

Il CT Roberto Menichelli manda in campo la seguente formazione: Stefano Mammarella in porta, Lima, Romano, De Oliveira e De Luca giocatori di movimento. A sbloccare il risultato ci pensa il capitano Lima dopo 2’7″, realizzando in maniera chirurgica sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La nostra Nazionale continua a spingere: Giacomo Azzoni colpisce in pieno la traversa e il tiro di Lima viene salvato sulla linea di porta. Al 14’8″ la doccia gelata del pari bielorusso firmato da Chybisav su cui non è irreprensibile la retroguardia nostrana.

Nella ripresa gli uomini di Menichelli vanno a caccia del gol del vantaggio e al 2’9″ è De Oliveira ad insaccare, sorprendendo l’estremo difensore avversario. Il Bel Paese va vicinissimo al tris con lo scatenato Lima che lascia partire una conclusione che solo la traversa può respingere. La formazione italica sembra controllare il match ma a 2′ dalla fine arriva il pari della compagine dell’Est del portiere di movimento Zhyhalka. La reazione azzurra è rabbiosa ed è ancora la traversa (la terza) a strozzare l’urlo in gola alla nostra squadra sul tiro di De Oliveira.

Si torna in campo domani alle ore 18.00 italiane per il secondo match sempre a Minsk.













