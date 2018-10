Boxe, Olimpiadi Giovanili 2018: Martina La Piana vola in finale, demolita la stella Garcia!

Martina La Piana è in finale alle Olimpiadi Giovanili 2018 che si stanno disputando a Buenos Aires (Argentina): un risultato davvero incredibile per l’azzurrina che domani combatterà per la medaglia d’oro nei 51 kg contro la nigeriana Adijat Gbadamosi che ha a sorpresa battuto la quotata bulgara Goryana Stoeva, già argento continentale. La boxe italiana ha dunque la certezza di tornare a casa con una medaglia da questa rassegna a cinque cerchi ma ora si vuole sognare in grande e la speranza è quella di fare risuonare l’Inno di Mameli nella capitale argentina.

La 17enne ha firmato un’autentica impresa perché in semifinale ha sconfitto la statunitense Heaven Destiny Garcia per split decision (4-1): l’iridata in carica tra le giovani si è dovuta arrendere abbastanza nettamente al cospetto della nostra portacolori che ha dominato le tre riprese e si è aggiudicata la vittoria con pieno merito, mostrando sul ring una boxe di autentica qualità che può lasciare ben sperare anche per il prossimo futuro. La Campionessa d’Europa youth aveva firmato già un’impresa ai quarti di finale sconfiggendo l’indiana Jyoti, la Campionessa del Mondo di categoria 2017 e due anni più di grande di lei.