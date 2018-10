Biglietti Juventus-Manchester United, Champions League 2019: come acquistare i tickets per la sfida dell’Allianz Stadium

Aria di Champions League, si accende l’Allianz Stadium per una sfida fondamentale in chiave conquista del girone per quanto riguarda la Juventus. I bianconeri infatti ospitano mercoledì 7 novembre alle 21 a Torino il Manchester United di José Mourinho, nel ritorno del big match che si svolgerà una settimana prima all’Old Trafford, in terra britannica.

Campioni d’Italia che partono come favoriti e che hanno grandi chance di chiudere la pratica e assicurarsi con due incontri ancora da disputare la qualificazione agli ottavi di finale. Visto che i Red Devils appaiono come la più grande rivale in chiave successo del raggruppamento, fondamentale sarebbe la vittoria in casa per agguantare la prima piazza, sempre fondamentale in chiave sorteggio. Attesa ovviamente la sfida di Cristiano Ronaldo alla squadra che l’ha lanciato nel calcio internazionale.

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com