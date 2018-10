Basket, FIBA Europe Cup 2018-2019: doppia sfida ungherese per Sassari e Varese alla ricerca del terzo successo consecutivo

Chiusa la 4a giornata di campionato, per Dinamo Sassari e Openjobmetis Varese è già tempo di concentrarsi sui prossimi impegni. Archiviate due buone vittorie casalinghe, rispettivamente contro Torino e Trieste, le due formazioni italiane scenderanno in campo nella 3a giornata della FIBA Europe Cup 2018-2019. Sarà uno scontro tra Italia e Ungheria, con Varese che volerà a Székesfehérvár per affrontare l’Alba Fehervar (martedì 30 ottobre ore 18.00) e Sassari che ospiterà al Pala Serradimigni il Falco Vulcano (mercoledì 31 ottobre ore 20.30). Le squadre di Vincenzo Esposito e Attilio Caja cercheranno il terzo successo consecutivo per rimanere a punteggio pieno nei rispettivi gironi.

Partita sulla carta più complessa per la Openjobmetis Varese. L’Alba Fehervar guida infatti il girone F in compagnia degli uomini di Caja. La formazione ungherese, quarta nel proprio campionato, arriva dalle qualificazioni, ma ha vinto di misura entrambe le partite disputate (92-96 a Porto nella 1a giornata e 84-80 tra le mura di casa contro il Rilski Sportist la scorsa settimana). Varese dovrà fare attenzione in particolare allo statunitense Allerik Freeman, cresciuto alla North Carolina State University e terzo per media punti nella classifica generale dell’Europe Cup (19.8 in quattro gare), e all’ungherese Peter Lorant, vecchia conoscenza del basket italiano (alla Virtus Roma nella stagione 2012-2013). I biancorossi possono comunque guardare con fiducia all’incontro dato l’ottimo inizio di stagione e il recupero di Aleksa Avramovic, autore di una prova convincente contro Trieste.

Sfida insidiosa anche per la Dinamo, sola al comando del girone H e reduce dal successo in rimonta contro gli ungheresi dello Szolnoki Olaj (98-94). Una sconfitta contro il Falco Vulcano, secondo alle spalle di Sassari, potrebbe rimescolare le carte in un gruppo piuttosto equilibrato, dove i sardi dovranno lottare fino in fondo per ottenere la qualificazione. I principali pericoli per Sassari saranno lo statunitense Evan Bruinsma (45 punti in due partite in questa Europe Cup) e il serbo Stafan Balmazovic. Gli uomini di Esposito potranno contare sull’ottima forma di Achille Polonara (16 punti contro Torino) e sulla grande forza corale dimostrata in avvio di stagione.

Credits: Ciamillo