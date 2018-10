Basket, 4a giornata Serie A 2018-2019: Milano vince a Pesaro e raggiunge Venezia. Grande vittoria di Cremona a Bologna

Sono due le squadre al comando a punteggio pieno dopo la quarta giornata della Serie A di basket. Alla netta vittoria di Venezia contro Trento nell’anticipo, ha risposto il successo dell’Armani Exchange Milano contro la VL Pesaro per 97-82. Una partita sempre in controllo per la squadra di Simone Pianigiani, che aveva chiuso avanti di undici punti il primo quarto e poi ha amministrato il vantaggio. Diciannove punti di Mike James ed ottima prestazione anche di Christian Burns, che ha messo a referto una doppia doppia da 11 punti e 12 rimbalzi. Ai padroni di casa non bastano i 21 punti di James Blackmon e di Dominic Artis.

Sono quattro le squadre che inseguono le due al comando. Strepitosa vittoria della Vanoli Cremona in casa della Virtus Bologna per 84-66. Decisivo un secondo tempo praticamente perfetto della squadra di Meo Sacchetti, che segna 46 punti contro i 29 degli emiliani. Per Cremona il migliore è Giampaolo Ricci con 16 punti, gli stessi di Pietro Aradori, l’unico a salvarsi tra le V nere.

Sempre a quota sei punti ci sono Cantù e Varese, entrambe protagoniste di un inizio di stagione veramente formidabile e probabilmente al di sopra delle aspettative. La Red October ha superato 101-95 la Grissin Bon Reggio Emilia con 36 punti di uno strepitoso Tony Mitchell, mentre la Openjobmetis ha avuto la meglio dell’Alma Trieste per 78-66 grazie ad una bella prova di squadra (Avramovic 14 punti, il migliore).

La quarta formazione a sei punti è il Banco di Sardegna Sassari, che ha dominato contro la Fiat Torino per 96-82 in una partita che ha visto i padroni di casa sempre avanti. Sedici punti di un ottimo Achille Polonara, che è il miglior marcatore dei sardi insieme a Terran Petteway.

Chiude la domenica di basket la netta vittoria della Happy Casa Brindisi contro la Oriora Pistoia (90-74). I pugliesi ottengono la loro seconda vittoria stagionale, grazie ad un ultimo quarto da 29-17 e ai 20 punti di Brown, mentre i toscani restano ancora fermi a quota zero punti insieme a Trento all’ultimo posto.

Questo il riepilogo dei risultati

Dolomiti Energia Trentino-Umana Reyer Venezia 64-87

Germani Basket Brescia-Sidigas Avellino 74-77

Segafredo Virtus Bologna-Vanoli Basket Cremona 66-84

Red October Cantù-Grissin Bon Reggio Emilia 101-95

Openjobmetis Varese-Alma Trieste 78-66

VL Pesaro-A|X Armani Exchange Milano 82-97

Banco di Sardegna Sassari-Fiat Torino 96-82

Oriora Pistoia-Happy Casa Brindisi

CLASSIFICA: Venezia, Milano 8; Sassari, Cantù, Varese, Cremona 6; Torino, Brindisi, Bologna, Avellino 4, Trieste, Brescia, Pesaro, Reggio Emilia 2, Pistoia, Trento 0.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo