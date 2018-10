Basket femminile, Qualificazioni Europei 2019: Italia verso le decisive sfide con Svezia e Croazia. Le possibili convocate

Mancano una ventina di giorni al doppio impegno dell’Italia nelle qualificazioni per gli Europei femminili 2019. La prima partita si giocherà contro la Croazia, alla Sportska dvorana Vijus di Slavonski Brod (la settima più grande città del Paese), il 17 novembre, mentre quattro giorni più tardi sarà la volta della sfida alla Svezia al PalaMariotti di La Spezia, attuale sede delle partite della formazione locale di Serie A2.

L’Italia, dopo quattro partite, comanda il girone H assieme alla Svezia con tre vittorie e una sconfitta; segue la Croazia con due vinte e due perse, mentre è fanalino di coda la Macedonia con zero successi. L’unica sconfitta delle azzurre è giunta proprio contro la Croazia, a San Martino di Lupari, in una notte contrassegnata dai 35 punti di Marija Rezan (nata Vrsaljko). Con la Svezia il saldo è positivo, vista la netta vittoria dello scorso febbraio in terra scandinava.

Si avvicina anche il momento in cui il CT Marco Crespi diramerà le convocazioni, che però non si dovrebbero discostare molto da quelle viste per l’ultima coppia di incontri. Questo significa che dovrebbe esserci il gruppo che si sta consolidando da qualche anno, con la coppia del Fenerbahce composta da Giorgia Sottana e Cecilia Zandalasini chiamata ancora una volta ad avere un ruolo di primo piano. Altri nomi facili da indovinare: Kathrin Ress, Francesca e Caterina Dotto, Martina Crippa, Olbis Andrè, Sabrina Cinili e Alessandra Formica. Per gli altri posti si possono fare alcune considerazioni: sarebbe bello, e forse giusto, dare a Raffaella Masciadri l’opportunità dell’ultima partita in Nazionale, dal momento che si ritirerà a fine anno. Un posto dovrebbero averlo anche Elisa Ercoli e Gaia Gorini, come pure Marcella Filippi anche se pure Valeria Battisodo meriterebbe e non è per nulla da escludere che venga richiamata la coppia di Venezia composta da Debora Carangelo e Martina Bestagno. Volendo allargare il discorso, c’è da registrare la fiducia accordata da Crespi a Jasmine Keys già durante le amichevoli di quest’estate; non è difficile pensare che venga tenuto sull’attenti il trio Giuditta Nicolodi-Martina Kacerik-Martina Fassina, oltre ad alcune delle atlete provenienti dai raduni di Ragazze in tiro, nei quali il tecnico azzurro si propone di vedere più da vicino alcune delle più futuribili giocatrici in circolazione. Potrebbero saltar fuori, da questo gruppo, i nomi delle ’99 Valeria Trucco e Costanza Verona, della 2000 Sara Madera, che poi sono tra le facenti parte dell’Under 17 argento mondiale nel 2016.

Tre che difficilmente vedremo, per ragioni legate alla permanenza negli Stati Uniti data dal torneo NCAA, sono Elisa Penna, Francesca Pan e Lorela Cubaj: di queste, la più forte ad oggi è senz’altro la prima, che un Europeo lo ha già giocato e che si appresta a terminare il quarto ed ultimo anno a Wake Forest, mentre le altre due sono nel pieno dell’esperienza a Georgia Tech. Per quanto riguarda Penna, non è difficile intuire la certezza di un ritorno in tempo per Serbia-Lettonia 2019.













