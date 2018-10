Basket, Eurolega 2018-2019: quando gioca la prossima partita l’Olimpia Milano? Data, programma, orario e tv della sfida contro il Real Madrid

È in corso il match di esordio dell’Olimpia Milano nell’Eurolega 2018-2019 in casa dei montenegrini del Buducnost (DIRETTA LIVE su OA Sport), ma è difficile non guardare con estremo fermento alla prima in casa dei lombardi nella massima competizione europea contro il Real Madrid, in programma mercoledì alle 20:45. I campioni di Europa, oltre che di Spagna, fanno paura, ma l’Olimpia quest’anno può dare filo da torcere a chiunque.

Di seguito tutte le informazioni su Olimpia Milano-Real Madrid: programma, orario e dove vederla.

MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE

20:45 Olimpia Milano-Real Madrid

OLIMPIA MILANO-REAL MADRID: DOVE VEDERLA IN DIRETTA

Tutte le sfide di Eurolega sono visibili in streaming su Eurosport Player. Probabilmente l’incontro verrà trasmesso anche su Eurosport ma ancora non ci sono conferme al riguardo.

Credit: Ciamillo