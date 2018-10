Volley femminile, Serie A1 2018-2019: le rose e le giocatrici delle 13 squadre. Novara e Conegliano favorite

Nel weekend del 27-28 ottobre scatterà la Serie A1 2018-2019 di volley femminile. Il massimo campionato italiano sta per incominciare, 13 squadre ai blocchi di partenza pronte a darsi battaglia. Novara e Conegliano favorite per la corsa verso lo scudetto, Scandicci ha le carte in regola per provarci. In palio 8 posti per i playoff, l’ultima retrocederà in Serie A2 insieme al Club Italia che l’anno prossimo ritornerà in cadetteria. Di seguito tutte le rose, le giocatrici e i sestetti titolari delle varie formazioni.

NOVARA:

La corazzata di Barbolini insegue lo scudetto dopo la delusione dell’ultima annata. Le piemontesi si sono rafforzate con l’arrivo della centrale serba Veljkovic e della schiacciatrice statunitense Bartsch (da Busto Arsizio) ma l’addio della palleggiatrice Skorupa potrebbe pesare. In regia ci sarà dunque la statunitense Carlini che abbiamo già ammirato a Scandicci, i punti di forza saranno l’opposto Paola Egonu e la centrale Cristina Chirichella. Francesca Piccinini ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione:

SESTETTO TITOLARE: Carlini – Egonu, Plak – Bartsch, Chirichella – Veljkovic, Sansonna.

A DISPOSIZIONE: Camera (p), Bici (o), Piccinini (s), Nizetich (s), Stufi (c), Zannoni (l).

CONEGLIANO:

Le Campionesse d’Italia ripartono più forti che mai anche perché rientreranno le infortunate Easy e De Kruijf, ma soprattutto spicca l’arrivo di Miriam Sylla pronta ad affiancare Hill in una super diagonale di banda. Wolosz in regia e l’opposto Fabris sono state confermate, De Gennaro il libero irrinunciabile proprio come la centrale Anna Danesi che potrebbe giocarsi il posto con Folie. Salutano i martelli Bricio e Lee che vanno in Turchia, Nicoletti passa a Brescia, Melandri a Monza.

SESTETTO TITOLARE: Wolosz – Fabris, Hill – Sylla, Danesi – De Kruijf, De Gennaro.

A DISPOSIZIONE: Bechis (p), Nagaoka (o), Easy (s), Tirozzi (s), Folie (c), Moretto (c), Fersino (l)

SCANDICCI:

Le toscane sono molto ambiziose e proveranno a lottare per lo scudetto, l’arrivo di Ofelia Malinov e della centrale Stevanovic hanno assolutamente rinforzato la compagine di coach Parisi che potrà contare anche su Vasileva di banda mentre la serba Milenkovic si è infortunata ai Mondiali e dunque rimarrà out a lungo. L’opposto svedese Haak, Lucia Bosetti e la centrale brasiliana Adenizia sono già delle certezze.

SESTETTO TITOLARE: Malinov – Haak, L. Bosetti – Vasileva, Adenizia – Stevanovic, Merlo

A DISPOSIZIONE: Caracuta (p), Zago (o), Mitchem (s), Papa (s), Hood (s), Milenkovic (s), Mazzaro (c), Mastrodicasa (c), Bisconti (l).

BUSTO ARSIZIO:

Le Farfalle devono ripartire da zero e la squadra è stata notevolmente rinnovata visti gli addii dell’opposto Diouf, della centrale Stufi e della schiacciatrice Bartsch. L’opposto è la belga Grobelna in diagonale con Orro, di banda il grande ritorno di Flo Meijners che fu protagonista ai tempi dello scudetto come Leonardi che si riprende il suo posto da libero.

SESTETTO TITOLARE: Orro – Grobelna, Gennari – Meijners, Berti – Bonifacio, Leonardi

A DISPOSIZIONE: Cumino (p), Piani (o), Herbots (s), Peruzzo (s), Botezat (c)

MONZA:

Coach Falasca si sposta dalla panchina maschile a quella femminile e avrà a disposizione una formazione di lusso con cui potersi togliersi delle soddisfazioni importanti: gli arrivi delle centrali Adams e Melandri e del martello olandese Buijs alzano il livello di una squadra che potrà contare anche sull’opposto Serena Ortolani.

SESTETTO TITOLARE: Hancock – Ortolani, Buijs – Begic, Adams – Melandri, Arcangeli

A DISPOSIZIONE: Balboni (p), Bianchini (o), Orthmann (s), Partenio (s), Devetag (c), Facchinetti (c), Bonvicini (l)

FIRENZE:

La squadra di Caprara cambia poco, saluta Tirozzi e trova la schiacciatrice Degradi e la centrale Candi senza dimenticarsi della tedesca Louisa Lippmann che si è fatta valere durante i Mondiali. L’olandese Dijkema in cabina di regia è la donna simbolo.

SESTETTO TITOLARE: Dijkema – Lippmann, Santana – Degradi, Candi – Popovic, Parrocchiale

A DISPOSIZIONE: Bonciani (p), Sorokaite (o), Daalderop (s), Alberti (c), Venturi (l)

CASALMAGGIORE:

Dopo l’ultima deludente stagione conclusa addirittura senza i playoff, la Pomì vuole risorgere. Squadra stravolta, mercato spumeggiante sia in uscita che in entrata. Spiccano gli addii di Stevanovic, Sirressi, Guerra, Balkestein, Guiggi, Drews, Martinez oltre al ritiro di Rondon e a Lo Bianco che clamorosamente è ancora senza contratto.

Si riparte dall’opposto Polina Rahimova, micidiale azera che assicura vagonate di punti, e da Caterina Bosetti che deve risollevarsi dopo l’infortunio (passaggio da Modena). La regia viene affidata alla serba Radenkovic, al centro l’esperienza di Arrighetti che arriva da Scandicci a la novità polacca Kakolewska.

SESTETTO TITOLARE: Radenkovic – Rahimova, Carcaces – C. Bosetti, Arrighetti – Kakolewska, Spirito

A DISPOSIZIONE: Pincerato (p), Cuttino (o), Alexa Gray /s), Marcon (s), Mio Bertolo (c), Lussana (l)

BERGAMO:

Non c’è più lo sponsor Foppapedretti dopo due decenni, Zanetti ha acquistato il titolo della squadra ora guidata da Bertini e che ha salutato Malinov, Sylla e Cardullo. Dopo la salvezza ottenuta all’ultima giornata e solo per quoziente set, le orobiche puntano a risorgere guidate dalla regia di Cambi e dal libero Sirressi. L’opposto polacco Smarzek, la schiacciatrice Acosta e il martello statunitense Courtney che era ferma per infortunio dovrebbero garantire tanta sostanza.

SESTETTO TITOLARE: Cambi – Smarzek, Acosta – Courtney, Tapp – Olivotto, Sirressi

A DISPOSIZIONE: Carraro (p), Mingardi (o), Loda (s), Strunjak (c), Imperiali (l)

CLUB ITALIA:

Le azzurrine sono state promosse di ufficio e potranno disputare una stagione tra le grandi con l’obiettivo di crescere in ottica Nazionale. Spiccano la schiacciatrice Elena Pietrini (talentuosa classe 2000), le centrali Marina Lubian e Sarah Fahr che abbiamo già visto agli ultimi Mondiali. Si punta molto su Terry Enweonwu (martello cugina di Paola Egonu che rientra dall’infortunio) e sull’opposto Sylvia Nwakalor, sorella di Lindia che dovrebbe accomodarsi in panchina. Regia dell’abile Rachele Morello, De Bortoli il libero.

SESTETTO TITOLARE: Morello – S. Nwakalor, Pietrini – Enweonwu, Lubian – Fahr, De Bortoli

A DISPOSIZIONE: Scola (p), Battista (o), Populini (s), L. Omoruyi (s), Kone (c), L. Nwakalor (s), Adhuoljok Malual (c), Panetoni (l), Costantini (c), Bassi (o), Trampus (u)

BRESCIA:

Squadra neopromossa che punta sulla diagonale Di Iulio – Nicoletti per salvarsi. Non male l’acquisto dell’olandese Pietersen da Modena, da valutare la statunitense Washington da Ravenna.

SESTETTO TITOLARE: Di Iulio – Nicoletti, Pietersen – Rivero, Miniuk – Washinton, Parlangeli

A DISPOSIZIONE: Maning (p), Bartesaghi (o), Villani (s), Biava (s), Veglia (c), Baccolo (c), Norgini (l)

CHIERI:

Squadra neopromossa che cercherà di salvarsi, tante giocatrici da scoprire che proveranno a sorprendere come la bielorussa Barysevich e l’azera Bayramova.

SESTETTO TITOLARE: De Lellis – De La Caridad, Bayramova – Angelina, Barysevich – Middleborn, Bresciani

A DISPOSIZIONE: Scacchetti (p), Dapic (o), Perinelli (s), Tonello (s), Akrari (c), Caforio (l)

CUNEO:

La società ha acquistato il titolo di Piacenza e ha ceduto il suo di A2 a Caserta. Squadra con qualche velleità visto che può contare sull’opposto belga Van Hecke (da Pesaro) e sulla centrale Zambelli (da Casalmaggiore), attenzione al martello portoricano Cruz.

SESTETTO TITOLARE: Bosio – Van Hecke, Salas – Cruz, Zambelli – Mancini, Ruzzini

A DISPOSIZIONE: Kaczmar (p), Kavalenka (o), Markovic (s), Bertone (c), Menghi (c), Baiocco (l)

FILOTTRANO:

Retrocessa sul campo ma ripescata. Gli acquisti di Vasilantonaki, Garzaro e Whitney oltre all’arrivo di Paola Cardullo lasciano intuire delle velleità.

SESTETTO TITOLARE: Tominaga – Whitney, Vasilantonaki – Di Iulio, Garzaro – Cogliandro, Cardullo

A DISPOSIZIONE: Yang (p), Schwan (s), Baggi (s), Pisani (c), Rumori (l)













