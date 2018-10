LIVE Olimpia Milano-Khimki Mosca basket, Eurolega 2019 in DIRETTA: esame di maturità importante per gli uomini di Pianigiani

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Khimki Mosca, sfida valevole per la quarta giornata della stagione regolare di Eurolega. La squadra di Pianigiani si trova già ad uno snodo importante della sua stagione. La partita di stasera con il Khimki Mosca è una sfida che l’Armani Exchange deve assolutamente vincere per non cancellare la straordinaria impresa del Pireo e per confermare di aver ormai raggiunto una certa continuità e soprattutto uno status importante anche in campo europeo. Il Khimki è ancora a secco di vittorie in questa Eurolega, ma Milano dovrà fronteggiare uno dei migliori giocatori d’Europa, Alexey Shved, che sta viaggiando ad oltre 28 punti di media a partita.

20.28: Milano, finora, è stata protagonista di un’ottima Eurolega. Un record di 2-1 assolutamente positivo e che poteva anche essere migliore, visto che in casa contro il Real Madrid, la squadra di Simone Pianigiani ha assaporato la vittoria per almeno tre quarti, cedendo solo nel finale ai campioni in carica. Un ko immediatamente cancellato dallo straordinario successo con l’Olympiacos, ma è proprio al Forum che Milano deve costruire il suo cammino verso i playoff.

20.24: Simone Pianigiani ha presentato così la sfida di domani: “Ritengo questa partita con il Khimki la più difficile in questo momento perché loro hanno perso le prime tre, ma è successo per motivi di calendario, avendo affrontato Olympiacos e Fenerbahce, e su un tiro da nove metri allo scadere contro un Efes che va considerato squadra di primo piano. Il loro potenziale offensivo è enorme”

20.20: Assenza veramente pesante quella di Nedovic, che finora è stato uno dei migliori dell’Olimpia in Eurolega con oltre tredici punti di media nelle prime partite. Potrebbe trovare così più spazio Amedeo Della Valle, che ben ha giocato contro l’Olympiacos

20.17: Purtroppo l’Olimpia Milano dovrà fare a meno di Nemanja Nedovic. Il serbo ha accusato un risentimento muscolare e salterà dunque la sfida con il Khimki Mosca.

