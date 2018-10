Basket, Eurolega 2018-2019: la griglia di partenza | Favorite | Calendario | Roster delle 16 squadre

Comincerà giovedì alle ore 19, con la palla a due del match tra CSKA Mosca e Barcellona, l’Eurolega 2018-2019: nel giro di otto mesi si scoprirà quale tra le sedici squadre partecipanti potrà fregiarsi del titolo di campione d’Europa. Tutti contro il Real Madrid, si direbbe, anche perché di rinforzi nelle varie formazioni ce ne sono stati parecchi.

Ponendo tutti su un’ideale griglia di partenza, forse a bocce ferme il Fenerbahce ha da offrire qualcosina in più rispetto al Real Madrid, con gli innesti dalla NBA di Lauvergne ed Ennis e con il Real che ha visto Luka Doncic (non proprio un tipetto qualsiasi) partire per Dallas. Rivedere una finale tra le due squadre non sarebbe utopia.

Dietro però ci sono dei movimenti non da poco: scalpitano in particolare il CSKA e l’Olympiacos. I greci possono vantare un ottimo bilanciamento tra greci e internazionali, mentre i russi hanno la qualità e una specie di mago del parquet rispondente al nome di Nando De Colo. Appena dietro si pone il Maccabi Tel Aviv, che ha la certezza di essere in terza fila assieme al Barcellona, che deve farsi perdonare il disastro del 2017-18 e in più ha portato in Catalogna un signor giocatore, Kevin Pangos.. La parte più difficile comincia da qui, perché ci sono tante squadre in lotta per gli ultimi tre posti ai quarti di finale: Panathinaikos, Zalgiris, Vitoria e, perché no, anche l’Olimpia Milano. La nuova versione dello Zalgiris sembra essere un pochino indietro rispetto al trio Panathinaikos-Vitoria-Milano, ammesso che gli uomini di Pianigiani riescano a mettere a frutto quanto di buono costruito in estate.

Un po’ più indietro, in sesta fila, c’è il Khimki Mosca, che però sta facendo un suo processo di crescita legato alla presenza di Alexey Shved in roster. Insieme ai moscoviti si inserisce il Bayern Monaco, mentre più indietro restano Buducnost, Darussafaka, Anadolu Efes e Gran Canaria, non necessariamente in questo ordine: sono le quattro formazioni la cui Eurolega al 95% si fermerà nel girone, pur in presenza di buoni giocatori nella maggior parte dei casi.

Le favorite dell’Eurolega 2018-2019

Il calendario dell’Eurolega 2018-2019

I roster delle 16 squadre dell’Eurolega 2018-2019













Credit: Ciamillo