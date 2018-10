Basket, EuroCup 2018-2019: serve un’impresa titanica a Trento sul campo del Valencia, sfida complicata anche per Torino in casa contro l’Unicaja, Brescia si gioca tanto in Germania con l’Ulm

Comincia domani la quinta giornata di EuroCup 2018-2019, torneo europeo che vede impegnate la Dolomiti Energia Trento, la Germani Brescia e la Fiat Torino. Il cammino delle squadre italiane sinora è stato a dir poco pessimo, con un bilancio complessivo di sole 2 vittorie su 12 match disputati. La qualificazione al turno successivo della competizione per le compagini nostrane è davvero in gran pericolo.

La prima delle tre a scendere in campo sarà Brescia, che, domani alle ore 19:30, cercherà di battere gli avversari dell’Ulm in casa loro. I tedeschi, così come gli italiani, hanno conquistato una sola vittoria, per giunta all’overtime, proprio tra le mura amiche contro il Galatasaray. La Germani, invece, nell’ultima giornata ha battuto a sorpresa i serbi della Stella Rossa, dopo essere stata sotto di 16 punti al termine del primo quarto. Un risultato pesantissimo che può aver dato ai lombardi la scossa giusta per affrontare il decisivo impegno di domani, dove chi perde si chiama quasi fuori dalle posizioni che contano, mentre chi vince resta in piena corsa per la qualificazione alla top16.

Chiamata ad un’impresa spaziale Trento contro i fortissimi spagnoli del Valencia, i quali sono stati battuti solamente dallo Zenit San Pietroburgo in questo ciclo europeo. La formazione azzurra, al contrario, dopo la vittoria nel match inaugurale sui serbi del Partizan, sono reduci da 3 sconfitte, ultima delle quali, al PalaTrento contro il Turk Telekom, molto pesante ai fini della classifica. La sfida di domani sera (ore 20:30) non sarà decisiva, visto che gli avversari puntano al primo posto del girone, ma, in caso di successo a sorpresa, la Dolomiti potrebbe affrontare con maggior tranquillità lo scontro diretto della prossima settimana in Serbia. Più realisticamente per Trento sarebbe già un buon risultato uscire da Valencia senza subire una batosta, in modo da avere una differenza punti non catastrofica.

Mercoledì toccherà, poi, a Torino. I piemontesi ospiteranno i temibili iberici dell’Unicaja, che, escluso il passo falso iniziale sul campo del Rytas, stanno disputando un’ottima EuroCup. La squadra italiana, invece, ancora deve trovare il primo successo europeo e difficilmente lo farà questa settimana. La situazione di classifica è critica e solo un gran girone di ritorno può salvarli dall’eliminazione: bisognerà battere sia i montenegrini del Mornar Bar che i lituani del Rytas per sperare di passare il taglio. Indipendentemente da ciò, ai piemontesi viene chiesto di tirare fuori le unghie e quantomeno impensierire gli avversari, a partire proprio dal match di dopodomani.

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

I gironi della EuroCup 2018-2019

Il programma completo dei gironi













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo