Basket, EuroCup 2018-2019: quando giocano Torino, Brescia e Trento? Programma, orari e tv

Si apre quest’oggi l’avventura delle tre italiane impegnate nell’EuroCup, giunta, attraverso un paio di cambi più o meno evidenti di denominazione, alla sua edizione numero 17. Per la Germani Basket Brescia e la Dolomiti Energia Trento l’esordio si terrà in casa, mentre per quanto riguarda la Fiat Torino ci sarà la trasferta a Francoforte.

Da quando l’EuroCup ha assorbito le coppe Korac e Saporta, nel 2002, non solo un’italiana non l’ha mai vinta, ma non è mai neanche arrivata in finale. I migliori risultati li hanno conseguiti la Benetton Treviso, la già citata Trento e Reggio Emilia, tutte e tre arrivate in semifinale nel 2010-11, 2015-16 e 2016-18. Numerosi, invece, i raggiungimenti dei quarti di finale: oltre alle tre citate ci sono arrivate Varese, Roma, Siena, Caserta, Milano.

Di seguito il programma della prima giornata delle tre italiane impegnate nella seconda coppa europea a gestione ULEB. I match potranno essere visti tramite Eurosport Player: sulla piattaforma si potrà vedere tutta l’EuroCup 2018-19.

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE

ore 17 Fraport Skyliners Francoforte-Fiat Torino – Eurosport Player

ore 20:30 Germani Basket Brescia-AS Monaco – Eurosport Player

ore 20:30 Dolomiti Energia Trento-Partizan Belgrado – Eurosport Player













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo