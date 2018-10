Basket, EuroCup 2018-2019: esordio amaro per la nuova Torino di Larry Brown, Francoforte la sconfigge al supplementare

Debutto europeo amaro per la Fiat Torino, che esce sconfitta dalla Fraport Arena di Francoforte contro gli Skyliners. Il punteggio finale è 88-85, maturato dopo un tempo supplementare in cui l’Auxilium non ha saputo tenere a freno le bocche da fuoco della formazione di casa. Non sono bastati i cinque uomini in doppia cifra della squadra allenata da Larry Brown (con Jamil Wilson miglior realizzatore a quota 19 punti), come neppure il notevole 94,4% dalla lunetta (17/18). Per Francoforte, anch’essa con cinque giocatori a 10 o più punti, il migliore è stato Erik Murphy, giunto a quota 19. Gli ospiti hanno dovuto fare a meno di Carlos Delfino, fermo per un problema muscolare, oltre che di David Okeke, che però rientrerà in primavera per motivi più seri (aritmia cardiaca scoperta a inizio anno).

Pronti via, e in due minuti Torino scappa sul 2-9 con un bombardamento da tre (due volte Rudd, una Wilson). Jason Clark prova a scuotere Francoforte con un’assai fortunosa tabellata da tre, riuscendoci: lui, Robertson e Heslip rimettono in carreggiata gli Skyliners, che proprio con quest’ultimo vanno avanti 14-13. Segue un breve periodo in cui le squadre restano a contatto, finché il gioco in velocità e vicino a canestro della Fiat non porta i suoi frutti: apre una tripla di Poeta, chiude Tony Carr per il 19-26 di fine primo quarto.

Francoforte riparte con una bella intesa tra Clark e Vargas seguita da una tripla di Murphy dall’angolo con la mano in faccia di Cusin, E’ di nuovo il finlandese di passaporto a segnare da tre per il 27-28, al che Larry Brown decide di parlaci sopra e chiamare time-out. La partita si trasforma, a un certo punto, nell’open delle stoppate (anche belle da vedere: due di Wilson per Torino, una di Wohlfarth-Bottermann), in mezzo alle quali si vede un bell’assist direttamente dalla rimessa di Poeta per Rudd. Negli ultimi tre minuti, però, la Fiat si blocca e subisce un parziale di 12-1, in cui Murphy e Huff fanno la parte del leone per portare gli Skyliners sul 45-37 all’intervallo lungo.

Tutta la prima metà del terzo quarto di Torino è volta a cercare di ricucire il distacco dai padroni di casa, ma sul 49-45 Victor Rudd viene sanzionato con un fallo antisportivo per aver messo il corpo tra Robertson e il canestro, a metà campo, senza voler giocare la palla. Ne nascono cinque punti in un’azione: i due liberi di Robertson e la tripla da otto metri di Murphy. Marco Völler (sì, è il figlio del celebre Rudi calciatore) trova un gioco da tre punti per il 57-47, prima che gli ospiti rimettano a fuoco il gioco e trovino la parità nel giro di due minuti con due triple di Wilson, un canestro di Taylor e due liberi di Carr. La Fiat riesce ad arrivare avanti dopo un 1/2 di Bell-Haynes e una buona azione di Carr: gli ultimi dieci minuti si aprono sul 58-59.

A tornare meglio in campo è però la formazione tedesca, che regge praticamente tutte le proprie sorti sul tiro da tre: a Robertson e Huff va bene, mentre Torino fatica ad eseguire i propri schemi: 67-63 con poco più di 5 minuti da giocare. Larry Brown chiama time-out, uscendone furiosamente: Cotton si guadagna un gioco da tre punti in contropiede, Wilson tira fuori la tripla del 67-69 dopo esser stato ben imbeccato da Carr. A chiamare il minuto di sospensione è stavolta Gordon Herbert. Col punteggio in bilico, a 1’50” dalla fine McAdoo, che già aveva a lungo lavorato per tenere a contatto la Fiat, piazza una stoppata notevole su Clark, ma Cotton commette un fallo rivedibile sulla tripla di Heslip, che ringrazia, fa 3/3 dalla lunetta e porta Francoforte sul 75-71. Carr risponde con un 2/2, poi sbagliano Murphy, ancora Carr e Heslip; a 20 secondi dalla fine, McAdoo trova qualcosa di simile a una magia con un passaggio a velocità baseball per Tony Carr, che è da solo e appoggia il 75 pari con 12 secondi e mezzo da giocare. Robertson gela il possesso decisivo, tira da tre e sbaglia: supplementare.

L’overtime si trasforma in una specie di bombardamento reciproco: si resta punto a punto, Wilson prova a spingere Torino con cinque punti consecutivi, cui rispondono prima Clark e poi la connessione finlandese Murphy-Huff: 84-82 a un minuto e mezzo dalla fine, time-out Fiat. Murphy spreca un importante possesso con un fallo in attacco, ma si riscatta prendendo lo sfondamento di Carr nella metà campo difensiva. Bell-Haynes fa 1/2 dalla lunetta, Wilson sbaglia una tripla frontale con 10 secondi da giocare, Cotton deve commettere fallo su Heslip a 6 secondi dalla fine: il canadese fa 2/2, ma non si chiude qui perché Cotton, dall’angolo, piazza la tripla dell’87-85 a due secondi e mezzo dalla fine. C’è il tempo per un time-out di coach Brown, cui segue un fallo su Huff, che fa 1/2 dalla lunetta per l’88-85. Il rimbalzo, senza giocatori blu in zona, lo prende Rudd, che da oltre metà campo scaglia la preghiera che non arriva al ferro e segna la sconfitta di Torino alla prima uscita europea.

FRAPORT SKYLINERS FRANCOFORTE-FIAT TORINO 88-85 (19-26, 45-37, 58-59, 75-75)

FRANCOFORTE – Murphy 19, Clarance ne, Bell-Haynes 2, Zebb ne, Heslip 15, Clark 16, Huff 14, Vargas 2, Freudenberg, Wohlfarth-Bottermann 3, Robertson 14, Völler 3. All. Herbert

TORINO – Wilson 19, Rudd 8, Anumba, Carr 10, Guaiana ne, Poeta 5, Cusin, McAdoo 17, Taylor 16, Marrone ne, Cotton 10. All. Brown













