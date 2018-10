Basket, EuroCup 2018-2019: domani si comincia. Debutto in casa per Brescia e Trento, Torino va a Francoforte

E’ ai nastri di partenza l’edizione numero 17 dell’EuroCup, la seconda coppa europea gestita dalla ULEB dopo l’Eurolega. Nell’importante campo di partecipazione si trovano anche tre squadre italiane: la Germani Basket Brescia, la Dolomiti Energia Trento e la Fiat Torino. Tutte giocheranno nella giornata di domani: analizziamo i loro confronti.

FRAPORT SKYLINERS FRANCOFORTE-FIAT TORINO (Girone D – Mercoledì 3 ottobre, ore 17)

La corsa europea della squadra di Larry Brown parte da Francoforte, contro gli Skyliners, alla loro sesta apparizione nella coppa, dove non hanno mai superato il primo girone. Il roster della città sul Meno si fa notare per la presenza del duo finnico Erik Murphy-Shawn Huff, ma anche perché in roster c’è il canadese ex Cantù Brady Heslip. Basata su una presenza non abbondante di tedeschi, il migliore dei quali è l’ex Alba Berlino Akeem Vargas, Francoforte non sembra avere un roster allo stesso livello di quello della Fiat, che ha mandato buoni segnali in Supercoppa. Potenzialmente molto interessante il duello tra Victor Rudd e Murphy.

GERMANI BASKET BRESCIA-AS MONACO (Girone A – Mercoledì 3 ottobre, ore 20:30)

Per lo storico debutto di Brescia in Europa c’è l’arrivo del Monaco, arrivato secondo in Pro A francese e in Champions League lo scorso anno. La squadra transalpina può contare su Derek Needham (ex Reggio Emilia nell’anno della prima finale scudetto) e su Jarrod Jones (a Pesaro nel 2016-17). C’è però anche il forte impatto che può avere il centro bosniaco Elmedin Kikanovic, che fa parte ormai da anni della sua selezione nazionale. Con un buon blocco francese, in panchina c’è Saso Filipovski, che in Italia è ricordato per aver allenato la Virtus Roma nella seconda metà della stagione 2010-11. La vera sfida di Brescia starà nel limitare i danni sotto canestro e riuscire ad avere punti in quantità dagli esterni, se Luca Vitali sarà in grado di innescarli come sa.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO-PARTIZAN BELGRADO (Girone C – Mercoledì 3 ottobre, ore 20:30)

La prima sfida europea dei vice-campioni d’Italia è di quelle che hanno il sapore di storia: di fronte c’è una delle squadre bianconere più famose del basket, il Partizan, con la sua tradizionale ossatura serba e più in generale dei Paesi dell’area ex-jugoslava. Il lavoro del coach Nenad Canak e di Dusan Kecman, ex forte giocatore oggi team manager, ha consentito di ricostruire un buon roster attorno a Novica Velickovic, con vari talenti come Aranitovic, Pecarski e il bosniaco Gegic. C’è l’ex Brindisi Djordje Gagic. Per Toto Forray ci sarà il problema di non dover soffrire eccessivamente Marcus Paige, proveniente da una stagione tra NBA e G-League (Charlotte nell’una e Greensboro Swarn nell’altra).













federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo