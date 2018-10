Basket, Champions League 2018-2019: Avellino supera agevolmente il Ludwigsburg, Venezia si sbarazza dell’Hapoel dopo due supplementari

Percorso netto per le tre squadre italiane impegnate in Champions League: dopo la doppietta di ieri della Virtus Bologna contro Oostende, arrivano anche quelle della Sidigas Avellino e della Reyer Venezia. La squadra campana si è imposta sul campo della Riesen Ludwigsburg per 96-77, dominando in lungo e in largo; la Reyer, invece, ha sofferto più del previsto, ma è riuscita a portare comunque a casa la vittoria al Pala Taliercio contro l’Hapoel Holon 111-104 al termine di due overtime estenuanti.

Partiamo dagli irpini. Gli uomini di Nenad Vucinic hanno vinto in modo più che convincente in casa dei tedeschi del Ludwigsburg, dati erroneamente per favoriti alla vigilia. I campani hanno preso il pallino del match dopo la prima metà del periodo iniziale, guadagnando subito un buon margine sugli avversari, i quali, poi, non sono più riusciti a scendere sotto i 10 punti di svantaggio. Prova magistrale di Keifer Sykes, autore di 26 punti in soli 22′ con il 75% al tiro e 4/4 da oltre l’arco, e di Matt Costello, doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi con una precisione notevolissima al tiro (8/9 di cui 8/8 da due) per lui. Ordinaria amministrazione, invece, per Caleb Green che, con l’incontro in discesa, si è potuto risparmiare mettendo a segno “solo” 14 punti. Serata perfetta per la Sidigas.

Meno brillante la prestazione della Reyer, messa in difficoltà dagli israeliani dell’Hapoel Holon, che sono stati in vantaggio per quasi tutto il match. La squadra di casa, però, è riuscita a ricucire il vantaggio degli avversari nella quarta frazione, grazie all’ottimo Mitchell Watt, il quale, però, ha fallito il tiro libero della vittoria sull’82-82 alla fine dei tempi regolamentari, costringendo i suoi a due supplementari infuocati, il primo dei quali davvero folle: a 11” dal termine sembrava fatta con Venezia avanti 94-89, ma, in successione, sono arrivati il canestro da 3 di Khalif Wyatt e i 2 liberi sbagliati di Bruno Cerella, che, per completare la frittata, ha commesso fallo a un solo secondo dal termine mandando in lunetta Corey Walden, il quale ha messo a segno il 2/2 che ha prolungato la sfida. Venezia, nonostante tutto, non ha perso la calma ed ha portato a casa la vittoria nel secondo tempo supplementare.

IL TABELLINO DELLE PARTITE

Riesen Ludwigsburg-Sidigas Avellino 77-96 (15-24, 16-23, 23-24, 23-25)

Ludwigsburg: Crawford 10, Best 7, McCray 5, Klein 4, Waleskowski 13, Hill 8, von Fintel 3, Martin 17, Mbakwe 2, Jallow 6, Wilder 2.

Avellino: Green 14, Nichols 14, Costello 21, Filloy 4, D’Ercole 6, Sykes 26, Cole 6, Spizzichini 1, Ndiaye 4.

Reyer Venezia-Hapoel Holon 111-104 (26-23, 17-26, 19-20, 20-13, 12-12, 17-10)

Venezia: Bramos 11, Daye 30, De Nicolao 8, Haynes 17, Stone 3, Biligha 6, Cerella 5, Giuri 0, Tonut 1, Vidmar 6, Watt 24.

Hapoel: Harrush 3, D. Q. Jones 16, Pnini 14, Simhon 4, Wyatt 35, Atkins 13, Cline 8, S. Jones 1, Walden 10.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Livephotosport