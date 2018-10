Basket: Alessandro Gentile si trasferisce in Spagna. Per lui contratto con l’Estudiantes Madrid

Dopo la delusione americana, con il taglio da parte degli Houston Rockets, Alessandro Gentile si rimette in gioco: l’infortunio alla mano accusato a maggio è ormai dimenticato, si può tornare sul parquet. L’azzurro lo farà in terra spagnola: è di oggi infatti la notizia che l’ex stella dell’Armani Milano si trasferirà all’Estudiantes Madrid, dell’allenatore Josep Maria Berrocal, dove in rosa è presente anche l’ex compagno di Gentile Omar Cook.

Manca soltanto l’ufficialità, ma secondo indiscrezioni ci sarà un contratto con una clausola particolare: se dovesse arrivare entro il primo mese un’offerta da una squadra che disputa le Coppe Europee, il giocatore della nazionale italiana potrà liberarsi senza problemi. Da ricordare che qualche anno fa in Spagna, proprio con l’Estudiantes, andò a giocare un altro uomo di riferimento della squadra di Meo Sacchetti: Pietro Aradori.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto M.Ceretti / Ciamillo-Castoria