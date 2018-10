Basket, 4a giornata Serie A 2018-2019: Venezia e Avellino vincono in trasferta. Per Trento è crisi nera

Ben due anticipi nel sabato che apre la 4a giornata di Serie A di basket. A Trento, nel remake della semifinale scudetto dello scorso anno, la Dolomiti Energia è incappata nella quarta sconfitta in quattro partite perdendo nettamente, 64-87, contro una Reyer Venezia sempre più in fiducia e a punteggio pieno in testa alla classifica. A Brescia la Germani subisce la rimonta di Avellino che espugna il PalaLeonessa in un finale tiratissimo con il punteggio di 74-77.

Nel primo anticipo partenza forte di Venezia che cerca di allungare già nel primo quarto grazie soprattutto a 10 punti dello statunitense Austin Daye, apparso sin da subito in grande serata. Trento prova a rimanere a contatto con 10 punti di Marble e chiude il primo parziale 18-26. Nella seconda frazione la Reyer continua ad accelerare e prende il largo arrivando all’intervallo sul +13, 30-43. La squadra di Buscaglia tenta di reagire grazie alle giocate di Radicevic e accorcia leggermente nel terzo quarto chiudendo sul 53-64. Il quarto periodo inizia nel migliore dei modi per i padroni di casa che, spinti dall’entusiasmo del PalaTrento, si riavvicinano. Una tripla di Flaccadori e due canestri di Hogue riportano la Dolomiti Energia a quattro punti da Venezia (60-64). La formazione di De Raffaele però stava solo tirando il fiato e con i canestri di Simone Tonut e di un superlativo Daye, indiscusso MVP della serata con 21 punti a referto, chiude definitivamente la partita fissando il punteggio finale su un pesantissimo 64-87.

Nel secondo anticipo ottimo inizio per Brescia che allunga nel primo quarto grazie a Luca Vitali ed a Bryon Allen e chiude sul 20-13. La Leonessa parte bene anche nel secondo parziale raggiungendo anche il +13 con una tripla di Brian Sacchetti (32-19). Avellino reagisce sopratutto con Norris Cole e chiude il primo tempo 39-34. La Sidigas prosegue la rimonta nel terzo quarto e trova il pareggio con una tripla di Ariel Filloy (41-41). Il match prosegue combattuto per tutto il terzo periodo, chiuso con Avellino avanti 54-55. Nell’ultima frazione la Sidigas sembra più brillante, con un Keifer Sykes deciso autore di 13 punti soltanto nel quarto quarto. Ultimo minuto tiratissimo con una serie di errori dalla lunetta: prima Moss sbaglia il libero del pareggio per Brescia (74-75), poi Sykes e Cole non chiudono la gara e con un 1/2 a testa portano Avellino sul +3. Luca Vitali sbaglia la tripla del pari e la Sidigas vince 74-77.

Di seguito i tabellini delle due gare

TRENTO-VENEZIA 64-87 (18-26; 12-17; 23-21; 11-23)

Trento: Marble 13, Flaccadori 10, Radicevic 10

Venezia: Daye 21, Watt 17, Tonut 12, Bramos 12

BRESCIA-AVELLINO 74-77 (20-13; 19-21; 15-21; 20-22)

Brescia: Vitali 18, Sacchetti 13, Allen 10

Avellino: Cole 19, Sykes 18, Nichols 10

Credit: Ciamillo